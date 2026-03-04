استمرار الدراسة عن بُعد حتى الجمعة.. مع تقييم مستمر للوضع

أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي استمرار تطبيق نظام التعلم عن بُعد في جميع المؤسسات التعليمية على مستوى الدولة، حتى يوم الجمعة الموافق السادس من مارس الجاري، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأوضاع الراهنة وحرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارتين، أن القرار يشمل الطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا في مختلف إمارات الدولة، مع استمرار العملية التعليمية وفق الأنظمة الرقمية المعتمدة لضمان سير الدراسة دون انقطاع.

وأكدت الوزارتان أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية وتنظيمية تهدف إلى المحافظة على استمرارية التعليم بكفاءة عالية، مع متابعة التطورات بشكل مستمر وتقييم الوضع خلال الأيام المقبلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات إضافية عند الحاجة.

وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة ستواصل التنسيق مع المؤسسات التعليمية والجهات المعنية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وفعّالة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة التعليمية خلال فترة التعلم عن بُعد، ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز جاهزية القطاع التعليمي والتعامل بمرونة مع المستجدات، بما يضمن سلامة المجتمع التعليمي واستمرارية العملية التعليمية في جميع الظروف.