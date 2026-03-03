الشارقة: استمرار تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد في الإمارة حتى يوم الخميس

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي في الشارقة عن استمرار تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد في الإمارة حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026.

ووفقاً لبيان للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يشمل القرار الطلبة والكوادر التربوية والإدارية في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الشارقة، وذلك ضمن الإجراءات المعتمدة لضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.

وأكدت الجهات المعنية حرصها على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وجودة، مع توفير البيئة الرقمية الداعمة لاستكمال الدراسة عن بعد وفق الخطط المعتمدة، داعيةً الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات تتعلق بعودة الدراسة الحضورية.