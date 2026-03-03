سارة الأميري: لا تأجيل للاختبارات.. والتعليم يسير وفق الخطط المعتمدة

أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تأجيل الاختبارات، مشددة على أن العملية التعليمية تسير وفق الخطط المعتمدة، وأنه لم يتم تأجيل أيّ من الاختبارات حتى الآن.

ودعت الطلبة وأولياء الأمور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة من الوزارة أو المدارس، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة التي قد تسبب اللبس والقلق داخل المجتمع التعليمي. وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم حريصة على التواصل المستمر والشفاف مع الميدان التربوي، وإطلاع الطلبة وأولياء الأمور على أي مستجدات تتعلق بالاختبارات أو آليات التعليم عبر القنوات الرسمية فقط، بما يضمن وضوح الإجراءات واستقرار العملية التعليمية.

وشددت على أهمية الحفاظ على روتين يومي منظم للطلبة، يتضمن مواعيد ثابتة للاستيقاظ والنوم، إلى جانب توفير بيئة منزلية هادئة تساعد على التركيز والتحصيل الدراسي.

وأكدت ضرورة متابعة حضور الطلبة للحصص الدراسية بانتظام، والتأكد من إنجازهم للمهام والواجبات التعليمية المطلوبة في أوقاتها المحددة، بما يُسهم في استمرارية التعلم وتحقيق أفضل النتائج التعليمية، وقالت الأميري، في تصريحاتها لتلفزيون أبوظبي، إن التعاون الوثيق بين الأسرة والمؤسسات التعليمية يُمثّل الركيزة الأساسية لضمان استدامة التعليم وجودته، وتعزيز جاهزية الطلبة لمواصلة مسيرتهم التعليمية بثقة واستقرار.