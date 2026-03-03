في بداية التعلم عن بُعد.. ربط حضور الطلبة بإنجاز الـمهام

أعلنت مدارس حزمة من الإجراءات، لضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية، شملت توفير دعم فني وتقني مباشر لأولياء الأمور والطلبة.

وأتاحت مواد إرشادية مبسطة للتعامل مع الأنظمة الرقمية، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لرصد حضور الطلبة تعتمد على مدى تفاعلهم وإنجازهم للمهام عبر منصة التعلم الذكي. كما أعلنت تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات والمشكلات التقنية والعمل على حلها.

وأكدت إدارات المدارس حرصها على توفير بيئة تعليمية رقمية آمنة ومحفزة تضمن استمرار تعلم الطلبة في مختلف الظروف، مشيرة إلى أن التحول إلى التعلم عن بُعد يأتي ضمن جهود تطوير منظومة التعليم وتعزيز جاهزية المجتمع المدرسي للتعامل مع أنماط التعليم الحديثة القائمة على التقنيات الرقمية.

كما أكدت، في تعميمات وجّهتها إلى ذوي الطلبة، إدراكها للتحديات التقنية التي قد تواجه بعض الأسر، لاسيما ما يتعلق بتسجيل الدخول إلى المنصات التعليمية أو النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية المرتبطة بها.

ولضمان انسيابية العملية التعليمية وفّرت المدارس حزمة من الملفات والمواد الإرشادية المساندة، تضمنت شروحات مبسطة وخطوات إجرائية واضحة لمعالجة أبرز المشكلات التقنية الشائعة، بما يسهم في تمكين الطلبة وأولياء الأمور من استخدام الأنظمة التعليمية بسهولة وكفاءة. وفعّلت قنوات متعددة للدعم الفني، حيث أتيح لأولياء الأمور التواصل مع إدارات المدارس وفرق الدعم التقني عبر القنوات الرسمية المعتمدة، إضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني مخصص لاستقبال طلبات الدعم الفني المتعلقة بمشكلات تسجيل الدخول أو استخدام الأنظمة والخدمات التعليمية المختلفة، لضمان سرعة التعامل مع أي معوقات تقنية.

وأعلنت تخصيص خط ساخن في كل مدرسة لتلقي الاستفسارات والمشكلات التقنية والعمل على حلها بشكل فوري، بما يضمن عدم تأثر الطلبة بسير الحصص الدراسية أو استمرارية التعلم.

وأكدت ضرورة متابعة أولياء الأمور دخول أبنائهم إلى منصة التعلم الذكي (LMS) والالتزام بإنجاز المهام والأنشطة والواجبات التعليمية التي يرفعها المعلمون بصورة دورية.

وأضافت أن آلية رصد الحضور والغياب ستعتمد بشكل أساسي على مدى إنجاز الطالب المهام التعليمية داخل المنصة، لافتة إلى أن الطالب لن يُحتسب حاضراً إلا عند تسجيل دخوله إلى النظام وإكمال المتطلبات الدراسية المطلوبة. وبيّنت المدارس أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الانضباط الأكاديمي وتنمية المسؤولية التعليمية لدى الطلبة، إضافة إلى ضمان تفاعلهم المستمر مع المحتوى الدراسي، في ظل الاعتماد المتزايد على التعلم الرقمي كركيزة أساسية لمتابعة التحصيل العلمي وتقييم الأداء الدراسي.