سارة الأميري: لا تأجيل للاختبارات.. وعلى أولياء الأمور والطلبة تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

أكدت وزيرة التربية والتعليم سارة بنت يوسف الأميري، في تصريحات لـ "تلفزيون أبوظبي"، عدم صحة ما يتم تداوله، بشأن تأجيل الاختبارات، مشددة على أن العملية التعليمية تسير وفق الخطط المعتمدة، وأنه لم يتم تأجيل أي من الاختبارات حتى الآن. ودعت الطلبة وأولياء الأمور إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة من الوزارة أو المدارس، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة التي قد تسبب اللبس والقلق داخل المجتمع التعليمي.

وأوضحت الأميري، أن وزارة التربية والتعليم حريصة على التواصل المستمر والشفاف مع الميدان التربوي، وإطلاع الطلبة وأولياء الأمور على أي مستجدات تتعلق بالاختبارات أو آليات التعليم عبر القنوات الرسمية فقط، بما يضمن وضوح الإجراءات واستقرار العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، ثمّنت وزيرة التربية والتعليم الدور المحوري الذي يؤديه أولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال فترة التعليم عن بُعد، مؤكدة أن نجاح العملية التعليمية يعتمد بشكل أساسي على التكامل بين جهود المدرسة والأسرة، خاصة بالنسبة للطلبة في المراحل الدراسية الأولى.

وشددت على أهمية الحفاظ على روتين يومي منظم للطلبة يتضمن مواعيد ثابتة للاستيقاظ والنوم، إلى جانب توفير بيئة منزلية هادئة تساعد على التركيز والتحصيل الدراسي.

وأكدت ضرورة متابعة حضور الطلبة للحصص الدراسية بانتظام، والتأكد من إنجازهم للمهام والواجبات التعليمية المطلوبة في أوقاتها المحددة، بما يسهم في استمرارية التعلم وتحقيق أفضل النتائج التعليمية.

وأكدت سارة الأميري، في تصريحاتها لـ"تليفزيون أبوظبي"، أن التعاون الوثيق بين الأسرة والمؤسسات التعليمية يمثل الركيزة الأساسية لضمان استدامة التعليم وجودته، وتعزيز جاهزية الطلبة لمواصلة مسيرتهم التعليمية بثقة واستقرار.