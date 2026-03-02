مدارس أبوظبي تعتمد خيارَي الصفوف التفاعلية والمنصات التعليمية

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن تطبيق المدارس الخاصة ومدارس الشراكات في أبوظبي نظام التعليم عن بُعد لمدة ثلاثة أيام، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطط تنظيمية تتيح للطلبة مواصلة دراستهم عبر المنصات الرقمية المعتمدة، مع توفير الدعم الأكاديمي والتقني اللازم لضمان تحقيق الأهداف التعليمية دون انقطاع.

وأرسلت المدارس رسائل إلى ذوي الطلبة، قالت فيها: «بناءً على التعليمات الرسمية الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، تم توجيه جميع المدارس إلى الإغلاق اعتباراً من اليوم، وذلك بسبب التطورات والاضطرابات الدولية الجارية»، مشددة على أن «سلامة ورفاهية طلبتنا وأسرهم وكادرنا التعليمي تظل على رأس أولوياتنا».

وأوضحت المدارس في الرسائل، التي اطلعت الإمارات اليوم عليها، أنه خلال فترة الإغلاق سيتمكن الطلبة من الوصول إلى المواد التعليمية عبر المنصات التعليمية المعتمدة، ومنها «مايكروسوفت تيمز»، والتفاعل مع معلميهم من خلال قنوات الصفوف الخاصة بهم على المنصة، وسيكون فريق العمل متاحاً عبر الإنترنت لتقديم الدعم وضمان استمرارية العملية التعليمية، فيما سيتم العمل على تفعيل استراتيجيات الصفوف التفاعلية عبر منصة تيمز في مرحلة التعليم عن بُعد لطلبة الحلقة الأولى، بهدف ضمان اندماجهم الفعال وتعزيز تفاعلهم الإيجابي مع العملية التعليمية، وحصول جميع الطلبة على الدعم اللازم، وعلى فرص متساوية للتفاعل مع معلميهم وزملائهم.

وشددت على أن «الأهم في هذا الوقت هو الحفاظ على سلامة أسرنا، وأن يشعر أبناؤنا بالأمان، وألا تثقلهم الأحداث الدائرة من حولنا»، وحثت ذوي الطلبة على طمأنة أطفالهم، والمحافظة على الروتين اليومي قدر الإمكان، والتواصل مع المدرسة في حال كان الطفل بحاجة إلى دعم إضافي، لافتة إلى أنها تأمل استئناف الدراسة الخميس المقبل، مؤكدة متابعة المستجدات عن كثب، وتحديث خططها وفقاً لأي توجيهات تصدر عن الدائرة.