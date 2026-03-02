"الشارقة للتعليم الخاص" تمنح مدارسها صلاحية تحديد آلية اختبارات نهاية الفصل الثاني خلال التعلم عن بُعد

منحت هيئة الشارقة للتعليم الخاص مدارسها الخاصة صلاحية تحديد آلية اختبارات نهاية الفصل الثاني خلال التعلم عن بُعد المقرر لها من اليوم الاثنين حتى بعد غدٍ الاربعاء.

وأكدت الهيئة في تعميم رسمي جديد يخاطب ادارات المدارس الخاصة في الإمارة، واطلعت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، منح المدارس مرونة اختيار أساليب التقييم المناسبة خلال فترة تطبيق نظام التعلم عن بُعد، في خطوة تنظيمية لآلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2026.

وجاء التعميم رقم (18) لسنة 2026 استكمالاً للتعميم رقم (16) المتعلق بالتحول إلى التعلم عن بُعد خلال الفترة من الاثنين 2 مارس 2026 وحتى الأربعاء 4 مارس 2026، وهي الفترة التي تتزامن مع اختبارات مقررة لدى بعض المدارس.

وأوضح التعميم، الموجّه إلى مديري المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، أن الهيئة منحت إدارات المدارس الصلاحية لاختيار آلية التقويم التي تتناسب مع ظروفها التعليمية، شريطة تحقيق متطلبات المنهج الدراسي المعتمد، مع التأكيد على تنفيذ التعليم خلال هذه الفترة عبر التعلم عن بُعد فقط.

ويهدف القرار إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، مع الحفاظ على جودة التقييم الأكاديمي ومنح المدارس المرونة الكافية للتعامل مع المتغيرات التشغيلية، بما يحقق مصلحة الطلبة ويعزز كفاءة مخرجات التعليم.

وأكدت الهيئة أهمية التزام المدارس بالمعايير الأكاديمية المعتمدة عند تطبيق آليات التقييم المختلفة، بما يضمن العدالة والموثوقية في نتائج الاختبارات، داعيةً إلى توظيف الحلول الرقمية بما يدعم تجربة تعلم فعّالة وآمنة.

واختُتم التعميم، الصادر بتاريخ 1 مارس 2026 بتوجيه الشكر لإدارات المدارس على تعاونها المستمر، والتأكيد على أهمية الشراكة التعليمية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة خلال فترة التعلم عن بُعد.