"التربية": عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إلغاء الاختبارات الفصلية

أكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة الأنباء المتداولة عبر بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الاختبارات الفصلية أو النهائية للعام الأكاديمي الحالي، مشددةً على أن العملية التعليمية تسير وفق الخطط المعتمدة دون أي تغييرات تتعلق بنظام التقييم أو مواعيد الاختبارات.

وأوضحت الوزارة، في تنويه رسمي صادر عنها، عبر منصاتها الرقمية الرسمية، أن ما يتم تداوله من معلومات حول إلغاء الاختبارات لا يستند إلى أي قرار رسمي، داعيةً الطلبة وأولياء الأمور والميدان التربوي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة التي قد تسبب اللبس والقلق داخل المجتمع التعليمي.

وشددت الوزارة على أهمية متابعة القنوات الرسمية المعتمدة التابعة لها، باعتبارها المصدر الوحيد لإعلان القرارات والتعليمات المتعلقة بالطلبة والمدارس، مؤكدة أن أي مستجدات أو تحديثات تخص العام الدراسي يتم نشرها حصراً عبر هذه المنصات لضمان وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة للجميع.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المجتمع، والحفاظ على استقرار البيئة التعليمية، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بكفاءة وتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية للطلبة.

وأكدت الوزارة التزامها بدعم الطلبة وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية في بيئة منظمة وواضحة المعالم، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حفاظاً على المصلحة العامة واستقرار الميدان التربوي.