سارة الأميري: رؤية استراتيجية ترسّخ مركزية التعليم

أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، أن اليوم الإماراتي للتعليم يجسد امتداداً لنهج وطني راسخ يضع التعليم في صدارة أولويات الدولة، ويعكس رؤية قيادية تعتبر بناء الإنسان الأساس لمسيرة التنمية الشاملة، ومنطلقاً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة لدولة الإمارات.

وأوضحت أن اليوم الإماراتي للتعليم يجسد رؤية استراتيجية ترسّخ مركزية التعليم في مسيرة الإمارات التنموية، باعتباره الوسيلة لصون المكتسبات الوطنية، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها في مختلف القطاعات.

وأكدت أن المعلم يمثل حجر الأساس في المنظومة التعليمية، بما يحمله من رسالة سامية ودور محوري في توجيه الطاقات وصقل المهارات.

وأشارت إلى الدور المحوري لكل من الأسرة والمجتمع في دعم توجهات الدولة في قطاع التعليم، باعتبارهما شريكين فاعلين في إرساء دعائم منظومة تعليمية وطنية قادرة على ترسيخ قيم الإمارات وهويتها الوطنية لدى الأجيال المقبلة.