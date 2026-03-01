عبدالرحمن العور: التعليم ركيزة أساسية للتنمية الشاملة

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أننا نحتفي بأن الإمارات جعلت من التعليم ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، ومحركاً رئيساً لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وقال: «أرست قيادتنا الرشيدة رؤية واضحة وضعت التعليم في صدارة الأولويات الوطنية، إيماناً منها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس المتين لنهضة الدول وتقدمها، وأن التعليم يشكل حجر الأساس في تعزيز الاستقرار والتطور».

وأضاف: «شهد قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات تطوراً نوعياً متسارعاً، شمل تحديث السياسات والتشريعات وتطوير المسارات والبرامج الأكاديمية، بما يواكب التحولات العالمية، ويستجيب لمتطلبات اقتصاد المعرفة، ويلبي مهارات المستقبل». وأكد أن اليوم الإماراتي للتعليم يجسد مناسبة لتجديد العهد بمواصلة الاستثمار في منظومة التعليم العالي، وإرساء السياسات والممارسات التي تعزز دورها في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.