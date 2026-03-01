الدراسة عن بُعد في المدارس والجامعات من الإثنين حتى الأربعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بُعد، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين المقبل حتى الأربعاء الموافق 4 مارس الجاري.

وأكدت الوزارتان أن «القرار يشمل الطلبة والكادر التربوي والإداري في جميع المدارس الحكومية والخاصة والجامعات على مستوى الدولة»، مشيرتين إلى أنه سيتم إعادة التقييم للوضع الراهن خلال أيام الأسبوع في حال استدعت الحاجه إلى تمديد المدة.