التعليم عن بُعد في مدارس وحضانات الشارقة لمدة 3 أيام

وجهت هيئة الشارقة للتعليم الخاص مديري المدارس الخاصة والحضانات بالإمارة بالتحول إلى نظام التعلم عن بُعد لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من يوم الإثنين 2 مارس وحتى يوم الأربعاء 4 مارس الجاري.

ووفقاً للتعميم الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، فإن القرار يشمل جميع الطلبة والكوادر التربوية والإدارية في المؤسسات التعليمية، مع إلزام المدارس والحضانات بضمان استمرارية العملية التعليمية عبر منصات التعلم عن بُعد، وتفعيل خطط التعليم الإلكتروني المعتمدة بما يضمن استمرار الدروس وفق الجداول الدراسية المحددة. ￼

وأكدت الهيئة ضرورة قيام إدارات المدارس بإبلاغ الطلبة وأولياء الأمور بآلية تطبيق التعليم عن بُعد خلال الفترة المحددة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان جاهزية الطلبة والمعلمين واستمرارية تقديم الخدمات التعليمية بكفاءة.