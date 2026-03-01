باحثون من جامعة الإمارات يبتكرون غشاء تغليف طبيعياً لحفظ الأغذية

حصل فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة على براءة اختراع أميركية جديدة، لابتكار غشاء حافظ للأغذية من مواد طبيعية عضوية قابلة للتحلل، ما يمثّل حلاً مبتكراً ومستداماً لإطالة العمر التخزيني للفاكهة والخضراوات الطازجة، والحد من التلف الغذائي أثناء التسويق والتخزين، كما يمكن الاستفادة منها في تغليف الأغذية الأخرى، مثل اللحوم والأسماك وبعض المنتجات الغذائية التي تستهلك طازجة، وتحتاج للتخزين. وذكر أعضاء الفريق، الدكتورة زينب أحمد، والدكتور عبدالحميد مراد، والباحثة نافجوت كور، أن الغشاء يتميز بأنه رقيق وشفاف، ويمكن استخدامه كطبقة تغليف مباشرة على سطح الثمار أو كطبقة داخلية أو خارجية لعبوات التعبئة التقليدية، ليعمل كحاجز شبه منفّذ يحافظ على الخضراوات والفواكه الطازجة أثناء التسويق والتخزين، وقد تم إنتاجه من مكوّنات طبيعية قابلة للأكل والتحلل الحيوي، كما أظهرت الاختبارات المخبرية أن الغشاء المبتكر يمتلك خواص ميكانيكية وحرارية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى أنه مقاوم لنمو الميكروبات، وهو ما يجعله صالحاً لتغليف المحاصيل البستانية تحت ظروف بيئية متعددة.

وأوضحت الباحث الرئيس للمشروع، الدكتورة زينب أحمد، أن مثل هذه الأغشية الحافظة الصالحة للأكل هي طبقات رقيقة قابلة للاستهلاك، تُطبق مباشرة على المنتجات الغذائية الطازجة ‏للمساعدة في الحفاظ على جودتها، وإطالة صلاحيتها، وتعزيز السلامة، على عكس التعبئة ‏الاصطناعية التقليدية.