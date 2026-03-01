جوائز المعلمين.. تجسيد لرؤية الإمارات في ترسيخ التميز

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة، كل عام في يوم التعليم الإماراتي، بمسيرة وطنية راسخة، جعلت من العلم أساس نهضتها، ومن الإنسان محور رؤيتها التنموية، وتعكس الجوائز المتعددة التي تُمنحُ للمعلم في دولة الإمارات مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة المعلم، وترسيخ دوره بوصفه حجر الأساس في المنظومة التعليمية.

ويتميز الميدان التربوي في الدولة بالعديد من الجوائز التعليمية التي تحتفي بالمعلمين، وتسلّط الضوء على تجاربهم ومبادراتهم، وأبرزها جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، وجائزة خليفة، وجائزة حمدان بن راشد للمعلم المتميز، وجائزة المعلم المتميز في أبوظبي، إضافة إلى جائزة الشارقة للتفوق التربوي.

وتفصيلاً، تعتبر جوائز المعلمين ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التعليمية، لأنها تُعزز مكانة المعلم بوصفه حجر الأساس في بناء الأجيال. وأكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، أن الإمارات لديها العديد من الجوائز التي تعنى بتكريم المعلم، فعلى مستوى الحكومة الاتحادية تم تخصيص جوائز كل سنتين، كما توجد جوائز مختلفة خاصة بالمعلم، وتدرس الوزارة آلية عمل لتكريم المعلم عند التقاعد وتفعيلها في الوزارة.

وتعتبر «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلّم» إحدى أبرز الجوائز التعليمية على المستويين المحلي والإقليمي، وتعكس فلسفة تربوية حديثة، تتحد في مضمونها وأهدافها مع رؤية واضحة وعميقة، كما تعكس اهتماماً كبيراً ومتنامياً من قبل القيادة الرشيدة بإكساب التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة الزخم المطلوب، حيث تستند الجائزة إلى خمسة معايير راسخة، تشمل التميز في الإنجاز، والإبداع والابتكار، والتطوير والتعليم المستدام، والمواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني، والريادة المجتمعية والمهنية.

وتواصل «جائزة خليفة التربوية» مسيرة التميز في الميدان التربوي الممتدة على مدار 20 عاماً، حيث تمثل الجائزة رافداً من روافد الميدان التربوي الإثرائية، ونجحت في تسليط الضوء على كوادر تدريسية وإدارية متميزة، قدموا جميعاً إسهامات بارزة في مسيرة التعليم على مختلف الصُعد، كما نجحت الجائزة في أن تكون جسراً لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف عناصر العملية التعليمية.

وتكرّم جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز المعلم الذي يتجاوز مستوى الكفايات التخصصية والمهنية، بمنحه جائزة المعلم المتميز.

وأنشأت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، جائزة المعلم المتميز تقديراً للدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون المتحمسون والمتفانون، ممن يحدثون الفرق في الفصل الدراسي، وتضم الجائزة أربع فئات، تشمل معلمي المرحلتين المبكرة والابتدائية، والمرحلة الثانوية، وتعزيز الثقافة واللغة العربية، إضافة إلى تعليم الطلبة أصحاب الهمم.

وتمثل جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ركيزة أساسية ورافداً محورياً لتعزيز ثقافة التميز والإبداع والابتكار في الميدان التربوي والمجتمع المحلي بكل فئاته وشرائحه، وعلى مدار أكثر من 30 دورة عززت الجائزة همم الأفراد والمؤسسات التعليمية على مستوى الدولة، للإسهام في مسيرة الإبداع والابتكار التعليمي.

abayoumy@emaratalyoum.com