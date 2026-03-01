سؤال وجواب

تساءل طلبة جامعيون عن أوجه الاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي التي تم إطلاقها أخيراً.

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن المنصة الوطنية للتدريب العملي تم ربطها مع منصة «نافس» بحيث تتيح المنصة للطلبة الجامعيين التسجيل في فرص التدريب العملي النوعي في سوق العمل بالدولة، عبر بيئة رقمية متكاملة، كما تتيح لمؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والخاص عرض فرص التدريب المتوافرة لديها، بما يرسّخ دورها كشريك أساسي في المنظومة الوطنية للتدريب العملي، ويسهم في إعداد أجيال مؤهلة تمتلك الخبرات والمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل، من خلال تمكين الطلبة من الانخراط في برامج تدريبية عالية المستوى، ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز التكامل بين النظري والعملي في رحلة الطالب.