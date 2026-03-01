فتح باب التقديم في «روّاد زايد» لإعداد جيل جديد من القيادات الوطنية

أعلنت مؤسسة زايد للتعليم عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرنامج «روّاد زايد»، الذي يُمثِّل مبادرتها الأبرز لدعم وتمكين النخبة من الطلبة الإماراتيين والعرب المقيمين في الإمارات، وسيقدم البرنامج في عامه الأول 50 منحة دراسية كاملة، مقرونة بمسارات متخصصة في التطوير القيادي، لتزويد الطلبة من ذوي الكفاءات العالية بالمعارف والمهارات اللازمة لخدمة مجتمعاتهم بفاعلية، وتمكينهم من التعامل مع التحديات العالمية المعقدة، فيما يستمر التقديم حتى 29 مايو المقبل للطلبة، على أن تتماشى الجداول الزمنية للتقديم مع دورات القبول المعتمدة لدى كل مؤسسة أكاديمية.

ويحظى منتسبو البرنامج بتجربة أكاديمية بمعايير عالمية، تُنَفَّذ بالشراكة مع أبرز الجامعات في الإمارات، وتتكامل مع برامج الإرشاد المهني، والفرص البحثية التطبيقية، ومنهاج متكامل لتطوير المهارات القيادية، وسيقدم البرنامج في عامه الأول منحاً دراسية كاملة لطلبة الدراسات العليا (الماجستير)، مع وجود خطط مستقبلية لتوسيع النطاق ليشمل طلبة البكالوريوس والدكتوراه في الدورات المقبلة.

ويُنفَّذ برنامج «روّاد زايد» بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها جامعة أبوظبي، والجامعة الأميركية في الشارقة، والمعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد.

ويُشكل البرنامج ركيزة أساسية ضمن مهمة المؤسسة الرامية إلى تمكين 100 ألف قائد شاب بحلول عام 2035، وبناء شبكة عالمية من الكفاءات المؤهلة للتصدي للتحديات الملحة.