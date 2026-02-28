اختبارات نهاية الفصل الثاني تنطلق 2 مارس..وإجراءات مشددة بشأن الأجهزة والهواتف والالتزام بالزي

أعلنت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل وإجراءات التقييم الختامي المدرسي (SSA) لنهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026، مؤكدة أن جميع الاختبارات ستُعقد حضورياً داخل المدرسة وفق ضوابط تنظيمية تهدف إلى ضمان الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلبة.

وأوضحت المدارس في تعميمات ورسائل مدرسية تخاطب أولياء الأمور والطلبة، اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، أن جداول الاختبارات وهيكلية كل اختبار تم نشرها عبر قنوات التواصل الرسمية، الخاصة بكل مرحلة دراسية، داعية الطلبة وأولياء الأمور إلى متابعتها بشكل مستمر.

وأشارت الإدارات إلى أن الاختبارات ستبدأ يوم الاثنين 2 مارس المقبل، أثناء اليوم الدراسي، مع استمرار الدوام المدرسي بصورة طبيعية، لافتة إلى أنه لن يُسمح لأي طالب بدخول الاختبار في حال عدم حضوره منذ بداية اليوم الدراسي.

وأكدت أن زمن الاختبار يبلغ 80 دقيقة، بما يعادل حصتين دراسيتين، تُوزَّعان بين الجزأين الإلكتروني والورقي وفق طبيعة كل مادة. وأوضحت أن اختبارات العلوم والفيزياء والرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية ستُعقد بنظام يجمع بين الورقي والإلكتروني، فيما تُؤدّى اختبارات التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والكيمياء والأحياء إلكترونياً بالكامل.

أما طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن فستكون اختباراتهم ورقية بالكامل. وبالنسبة لطلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع حتى الثاني عشر، يتعين إحضار الجهاز الوزاري مع الشاحن، وفي حال وجود عطل يمكن استخدام جهاز «لابتوب» شخصي بشرط خلوه من أي برامج تواصل اجتماعي، مع منع استخدام أجهزة «الآيباد» لأداء الاختبار.

وشددت الإدارات على ضرورة الالتزام بالضوابط داخل قاعة الامتحان، إذ يُطلب من الطلبة إحضار قلم حبر جاف أزرق فقط للكتابة في الورقة الامتحانية، ولن يُسمح باستخدام أي لون آخر أو المزيل الأبيض، ويتوجب على الطلبة توفير آلة حاسبة في المواد التي تتطلب ذلك، مع منع تبادل الآلات الحاسبة داخل القاعة.

وفي ما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية، أكدت الإدارات منع إدخال الهواتف المتحركة أو الساعات الذكية إلى الحرم المدرسي، موضحة أن أي جهاز يُضبط مع الطالب – حتى وإن كان مغلقاً – سيُصادر لمدة شهر كامل، مع إبلاغ ولي الأمر واستدعائه للتوقيع على المخالفة، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، وتحديداً المادة (17) البند (13). كما نبهت إلى أنها لن تحتفظ بأي جهاز يُترك لدى الإدارة، داعية الطلبة إلى ترك أجهزتهم في المنزل أو السيارة.

وأكدت أنه في حال التأخير عن الحضور تُحرر مخالفة سلوكية، ومع تكرار التأخير قد لا يُسمح للطالب بالدخول، ويُرصد له صفر في المادة وفق اللوائح المعتمدة، واختتمت الإدارات تعميمها بالتأكيد على حرصها على توفير بيئة اختبار منظمة وآمنة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

وبحسب الجداول، يستهل طلبة الصف الثاني عشر، بمساريه العام والمتقدم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الاثنين الموافق 2 مارس، بأداء اختبار مادة الرياضيات «ورقياً وإلكترونياً» من الساعة 11:00 صباحاً حتى 12:30 ظهراً. ويؤدون في اليوم التالي، الثلاثاء 3 مارس، امتحان اللغة الإنجليزية «ورقياً وإلكترونياً» في التوقيت ذاته، يعقبه امتحان اللغة العربية «ورقياً وإلكترونياً» يوم الأربعاء 4 مارس، من الساعة 11:00 إلى 12:30.

ويخوض الطلبة يوم الخميس 5 مارس امتحان مادة التربية الإسلامية «إلكترونياً» من الساعة 11:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً. وتُستأنف الامتحانات يوم الاثنين 9 مارس بمادة الفيزياء «ورقياً وإلكترونياً» من الساعة 11:00 إلى 12:30، تليها مادة الدراسات الاجتماعية «إلكترونياً» يوم الثلاثاء 10 مارس في التوقيت نفسه، ثم مادة الأحياء «إلكترونياً» يوم الأربعاء 11 منه، ليختتم طلبة المسار العام امتحاناتهم،

فيما يختتم طلبة المسار المتقدم اختباراتهم يوم الخميس 12 مارس بمادة الكيمياء «إلكترونياً».