جامعة محمد بن زايد تبحث التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في كازاخستان

بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية سبل تعزيز التعاون العلمي والتبادل الطلابي مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في جمهورية كازاخستان، إضافة إلى فرص إطلاق برامج مشتركة ومشاريع بحثية نوعية في الدراسات الإسلامية واللغة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، في مقر الجامعة بأبوظبي، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، راوان جومابيك.

واطلع خلال الزيارة على تجربة الجامعة الرائدة في مجالات العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية، ومنظومة البرامج الأكاديمية والبحثية التي تقدمها، ومبادراتها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.