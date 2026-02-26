البلديات والنقل: الأطفال من 9 إلى 11 عاماً الأكثر استجابةً لقضايا النظافة العامة

كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاماً، هم الأكثر استجابة لقضايا الحفاظ على النظافة العامة، وذلك بعد إجراء سلسلة من الفعاليات التوعوية في مراكز التسوق خلال 2025، استهدفت الأطفال من مختلف الأعمار ضمن برنامج "السفير الصغير للنظافة"، حيث كانت هذه الفئة أكثر تفاعلاً مقارنة بالفئات العمرية الأصغر والأكبر منها فيما يتعلق باكتساب عادات جديدة، وإحداث التغيير السلوكي الإيجابي بين أقرانهم ومحيطهم العام.

وأوضح مسؤولو الدائرة أن هذه المجموعة، التي تشكل طلبة المدارس من الصف الرابع إلى السادس، أظهروا اهتماماً واضحاً بالمواضيع المتعلقة بالحفاظ على المظهر العام، بما يتماشى مع حملة "فلنحافظ على مظهر مدينتنا" التي تنفذها الدائرة.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دعم العمليات الفنية في دائرة البلديات والنقل، راشد عبدالله الكعبي، إن الدائرة استقبلت مكالمات هاتفية عدة من مدارس الإمارة حول المبادرة ولطلب تنظيم ورشات مخصصة لطلبتها، ما يؤكد على إقبال هؤلاء الطلبة على نقل الرسائل الإيجابية المعنية بالحفاظ على الأماكن العامة، والجمال الطبيعي للإمارة، الأمر الذي يجعل منهم سفراء متميزين لأحيائهم السكنية.

وأضاف "لم يقتصر تفاعل الطلبة على أقرانهم فحسب، حيث تلقى ممثلو الدائرة في مراكز التسوق استفسارات مختلفة من أولياء الأمور حول أفضل الممارسات المتعلقة بالحفاظ على المظهر العام، وهذا بالمجمل يشكل حافزاً للدائرة لمتابعة النظر في مختلف السبل والوسائل للوصول لأكبر شريحة ممكنة لنجعل من مواضيع حملاتنا جزءاً هاماً من ثقافة المجتمع."

واستهلّت دائرة البلديات والنقل أنشطتها لعام 2026 الخاصة بالأطفال بتنظيم فعالية تنظيف بمشاركة 700 طالبة في منطقة الوثبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة البيئة - أبوظبي، وشرطة أبوظبي.