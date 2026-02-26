%6 نسبة النمو في عدد مشتركي «ضمان» خلال 2025

ارتفع عدد المشتركين لدى «ضمان»، الشركة الوطنية للتأمين التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، إلى ثلاثة ملايين و236 ألف مشترك بنهاية العام الماضي، بنمو سنوي يقارب 6%.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان»، خالد عتيق الظاهري، أن عام 2025 شكّل محطة مفصلية في مسيرة الشركة، حيث واصلت جهودها لدعم صحة المجتمع وتعزيز الجاهزية الوطنية من خلال مبادرات وقائية متقدمة، وتطوير حلول تأمينية مرنة، وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، استعداداً للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع أولويات دولة الإمارات في بناء منظومة صحية مستدامة ومتمحورة حول الإنسان.

ودمجت «ضمان» إرشادات طبية قائمة على الأدلة ضمن أنظمتها الأساسية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في إنشاء منصة أكثر ذكاءً لإدارة القرارات الطبية وتسوية المطالبات.

كما وسّعت الشركة محفظتها التأمينية بدخولها مجال تأمين الممتلكات والمسؤوليات، وأعلنت في سبتمبر 2025 عن تطوير برنامج «أمانك كروم» المخصص لموظفي القطاع الخاص في مناطق الإمارات الشمالية، الذي صُمّم بما يتماشى مع التطبيق الأخير للتأمين الصحي الأساسي الإلزامي لموظفي القطاع الخاص من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين في تلك المناطق، بما يعزز الشمول التأميني ويلبي متطلبات سوق العمل.