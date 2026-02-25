"التعليم" تدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم قبل 6 مارس لضمان المقاعد والنقل المدرسي
دعت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية قبل 6 مارس المقبل، وذلك لضمان توافر مقاعد شاغرة في مدرسة قريبة من سكن الطالب، وتوفير خدمة النقل المدرسي، بالإضافة إلى توافر الكتب المدرسية قبل بداية العام الأكاديمي 2026–2027.
وأوضحت أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي:moe.gov.ae/ar/EServices/S
