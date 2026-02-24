إجراءات احترازية لتنظيم حركة الحافلات المدرسية أثناء الطقس الضبابي المتوقع

في ضوء التوقعات الجوية، للمركز الوطني للأرصاد، عممت إدارات مدرسية تنبيهاً إلى أولياء الأمور بشأن إجراءات السلامة الخاصة بحركة الحافلات المدرسية أثناء تشكل الضباب الكثيف.

وبحسب التعميم الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم" أكدت الإدارات أن شركات النقليات تتخذ إجراءً احترازياً يقضي بمنع تحرك الحافلات ومغادرتها لمحطة النقل في حال تدني مستوى الرؤية، التزاماً بإجراءات السلامة وحفاظاً على سلامة الطلبة والسائقين وجميع مستخدمي الطريق.

ودعت الإدارات الطلبة مستخدمي الحافلات إلى الانتظار داخل منازلهم وعدم الخروج حتى يتم التأكد من انقشاع الضباب وتحسن الرؤية، مشيرة إلى أن الحافلات ستباشر التحرك إلى منازل الطلبة فور تحسن الأحوال الجوية.

وأوضحت أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لوصول الحافلات خلال فترات الضباب، نظراً لعدم إمكانية التنبؤ بوقت انتهائه بدقة، إضافة إلى اختلاف المسافات بين منازل الطلبة والمدرسة.

وأشارت إلى إمكانية تواصل أولياء الأمور مع سائقي الحافلات للاطلاع على المستجدات التقريبية، لافتة إلى أن أرقام السائقين متاحة عبر قنوات التواصل المعتمدة مع التشديد على عدم الإلحاح بالاتصال أثناء قيادة الحافلة، نظراً لمنع السائق من استخدام الهاتف خلال القيادة حفاظاً على السلامة العامة.

وفيما يتعلق بالطلبة الذين يصلون إلى المدرسة بالمركبات الخاصة، أوصت الإدارات بتأخير الحضور قليلاً وعدم التواجد في وقت مبكر أثناء الضباب، خاصة مع احتمالية تأثر بعض المعلمين بالأحوال الجوية، ما قد يؤدي إلى نقص في الإشراف مع بداية الدوام.

وأكدت المدارس أنه يمكن للطلبة الذين قد يتأخرون بسبب الظروف الجوية أو تأخر الحافلات رفع استئذان أو طلب تعديل الغياب عبر منصة «الدليل» وفق الإجراءات المعتمدة، مشددة على أن سلامة الطلبة تمثل أولوية قصوى في جميع الظروف.

وأكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتحلي بالصبر، سائلة الله السلامة للجميع في الحل والترحال.