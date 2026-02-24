مدارس تشدد على انتظام الطلبة لاستكمال المقررات وضمان الجاهزية للاختبارات النهائية

شددت إدارات عدد من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق مناج وزارة التربية والتعليم على اهمية انتظام الطلبة في الدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك، مشددة على أهمية الحضور اليومي بجدية والتزام، لا سيما مع اقتراب الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

المنهاح المقرر

وأوضحت الإدارات، في تعميمات وجهتها إلى أولياء الأمور والطلبة، واطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن بعض المواد الدراسية لم يُستكمل شرحها بعد، وسيتم الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، باعتبارها ضمن المنهاج المقرر وستكون مشمولة في محتوى الاختبارات النهائية، داعية الطلبة إلى استثمار ما تبقى من أيام دراسية بروح عالية من المسؤولية والمثابرة.

حصص تمكين

وبيّنت المدارس أن اليوم الدراسي لا يقتصر على استكمال شرح المقررات فحسب، بل يتضمن كذلك حصص تمكين ومراجعة وتقوية في المواد الأساسية، بهدف دعم الطلبة أكاديميًا، ومعالجة جوانب الضعف، وتعزيز جاهزيتهم للاختبارات، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل وتحقيق نتائج مشرفة.

وفي السياق ذاته، أشارت الإدارات إلى حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة انتظام الدوام المدرسي، من خلال تطبيق الإجراءات المنظمة لضمان الالتزام بالحضور، إضافة إلى استمرار زيارات لجان الدعم والمتابعة للمدارس للاطلاع على سير العملية التعليمية وضمان تحقيق الأهداف المرجوة خلال هذه المرحلة المهمة من العام الدراسي.

منع انصراف الطلبة

وأكدت المدارس منع انصراف الطلبة قبل استكمال الحصص الدراسية كاملة، وعدم السماح بالخروج المبكر إلا في الحالات الطارئة ووفق الضوابط المعتمدة، داعية أولياء الأمور إلى التعاون التام وعدم طلب انصراف أبنائهم قبل نهاية الدوام، حرصًا على مصلحتهم الأكاديمية.

واكدت أن التزام الطلبة بالحضور والانضباط خلال هذه الفترة يعكس روح المسؤولية ويعزز فرصهم في التفوق والنجاح، متمنية للجميع دوام التوفيق والسداد في هذا الشهر الفضيل.