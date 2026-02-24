«محمد بن راشد للفضاء» يفتح التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2026

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التسجيل في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين 2026، في إطار جهوده المستمرة لتأهيل وتمكين جيل جديد من الكوادر الإماراتية في مجالات علوم الفضاء وتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ودعا المركز الطلبة الراغبين في الالتحاق إلى تقديم طلباتهم في موعد أقصاه التاسع من مارس المقبل، عبر الرابط: https://tinyurl.com/44pwt7zm

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء، في بيان صحافي، أمس: «يُقدّم البرنامج للطلبة الجامعيين الإماراتيين فرصة بحثية مكثفة تمتد ثمانية أسابيع في مقر المركز، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة، وذلك خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026».

وأوضح أن البرنامج يستهدف طلبة السنوات الثانية والثالثة والرابعة المسجلين حالياً في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتخصصات المرتبطة بها، على أن يكون موعد تخرجهم المتوقع في خريف 2026 أو بعده.

ويرتكز البرنامج على نموذج إرشاد فردي متكامل، حيث يُخصَّص لكل طالب خبير متخصص يوجّهه خلال تجربة بحثية علمية وهندسية متقدمة، تتيح له الإسهام المباشر في المشروعات الجارية بصفة مساعد باحث. كما يعمل الطلبة على تحقيق مخرجات علمية تحمل فرصاً حقيقية للنشر ضمن مجالاتهم البحثية، مع تضمين مراحل إنجاز أسبوعية لكل مشروع، لضمان استمرارية التقدّم والحفاظ على وتيرة العمل طوال فترة البرنامج.

وسيشارك جميع الطلبة المقبولين قبل انطلاق البرنامج في «مخيم المعرفة»، وهو برنامج تحضيري يهدف إلى تعريفهم بمحاور الأبحاث، وتمكينهم من التعرّف إلى المشرفين وفريق البرنامج، إضافة إلى توضيح تفاصيل مشروعاتهم الفردية ومسؤولياتهم البحثية بشكل شامل.

وسيُنفّذ برنامج 2026 بالتعاون مع خمس مؤسسات أكاديمية وبحثية، تشمل مركز محمد بن راشد للفضاء، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وجامعة خليفة في أبوظبي.