مدارس تعلن «الهياكل الامتحانية» للفصل الدراسي الثاني

أعلنت إدارات مدارس عن هياكل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026، متضمنة الإطار التنظيمي الكامل للمواد الدراسية المشمولة بالتقييم النهائي، إلى جانب الجداول الزمنية المعتمدة للحلقتين الثانية والثالثة، بما يشمل المسارين العام والمتقدم.

وأفادت الإدارات، في مخاطبات موجهة إلى أولياء الأمور والطلبة، بأن إعلان الهياكل يأتي ضمن جهود تعزيز الشفافية الأكاديمية، وتمكين الطلبة وأسرهم من الاستعداد المبكر والمنظم للاختبارات، وفق رؤية تربوية متكاملة توازن بين الانضباط التنظيمي وتوفير الدعم النفسي للطلبة.

وتضمنت الجداول توزيع الاختبارات على صفوف الحلقة الثانية (من الخامس حتى الثامن) والحلقة الثالثة (من التاسع حتى الـ12)، مع تحديد وأوقات كل مادة بصورة تضمن التدرج بين المواد العلمية والأدبية.

ويعكس هذا التنظيم حرص الإدارات المدرسية على إدارة فترة الامتحانات بكفاءة عالية، بما يحقق الانسيابية ويحد من تكدس المواد ذات الطبيعة المتشابهة في أيام متتالية.

وفي الحلقة الثانية، شملت هياكل الصفين الخامس والسادس (عام) مواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، باعتبارها المواد الأساسية التي تُرسّخ البنية المعرفية للطلبة.

واعتمدت الصفين السابع والثامن بنظاميهما العام والمتقدم المواد ذاتها، في تأكيد على أهمية المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال إلى التخصصات الدقيقة في الحلقة الثالثة.

أما في الحلقة الثالثة، فعكست الهياكل تصاعداً واضحاً في الطابع التخصصي، لاسيما في المسارات المتقدمة، ففي الصف التاسع يضم المسار العام المواد الأساسية إلى جانب العلوم كمادة موحدة، في حين يتضمن المسار المتقدم مادتي الفيزياء والأحياء بصورة منفصلة، في خطوة تعكس بداية التعمق العلمي، ويستمر هذا التدرج في الصف العاشر، حيث يشمل المسار المتقدم الفيزياء والكيمياء إضافة إلى المواد الأساسية، مقابل العلوم العامة في المسار العام.

ويتسع نطاق التخصص في الصف الـ11، إذ يضم المسار العام الأحياء والكيمياء إلى جانب المواد الأساسية، في حين يشمل المسار المتقدم الفيزياء والأحياء والكيمياء بمستوييها (P1 وP2)، ما يعكس عمقاً أكاديمياً يهيئ الطلبة للمرحلة الجامعية.

ويبلغ التخصص ذروته في الصف الـ12، حيث تتضمن الهياكل في المسارين: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، ضمن إطار تنظيمي يركز على التمكين العلمي والاستعداد للتعليم العالي.

ولم يقتصر الإعلان على الجوانب التنظيمية، بل تضمن رسالة تحفيزية، إذ أكدت المدارس أن النجاح ثمرة الاجتهاد والالتزام والثقة بالقدرات الذاتية، داعية الطلبة والطالبات إلى تحويل القلق إلى دافع، وبذل أقصى الجهد خلال فترة الامتحانات.