«التربية» تعتمد التقويم الأكاديمي للأعوام الدراسية الثلاثة المقبلة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التقويم الأكاديمي المعتمد للأعوام الدراسية الثلاثة المقبلة 2026-2027 و2027-2028 و2028-2029، وذلك للمدارس الحكومية والخاصة، بما يُسهم في استقرار المنظومة التعليمية في الدولة، ويدعم التخطيط المبكر على مستوى الطلبة وأولياء الأمور والميدان التربوي.

ويأتي اعتماد التقويم الأكاديمي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ منظومة تعليمية مستدامة ومستقرة، توازن بين عدد الأيام الدراسية وجودة العملية التعليمية، وتُراعي الجوانب التربوية والاجتماعية، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المخرجات التربوية.

وأوضحت الوزارة أنه بحسب التقويم المعتمد، يبدأ العام الدراسي 2026-2027 للطلبة في 31 أغسطس المقبل، في حين ستكون إجازة منتصف الفصل الأول للطلبة بين 12 و18 أكتوبر المقبل، على أن تستأنف الدراسة في 19 أكتوبر المقبل.

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في 14 ديسمبر المقبل وتنتهي في الثالث من يناير 2027، على أن تُستأنف الدراسة في الرابع من يناير 2027.

وتبدأ إجازة الربيع للطلبة من الخامس إلى 11 أبريل2027، على أن تُستأنف الدراسة في 12 أبريل 2027، بينما سيكون الثاني من يوليو 2027 آخر يوم في العام الدراسي.

ويبدأ العام الدراسي 2027-2028 في 30 أغسطس 2027، بحيث ستكون إجازة منتصف الفصل الأول للطلبة من 11 إلى 17 أكتوبر 2027، على أن تستأنف الدراسة في 18 أكتوبر 2027.

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في 13 ديسمبر 2027 إلى الثاني من يناير 2028، على أن تُستأنف الدراسة في الثالث من يناير 2028.

وتبدأ إجازة الربيع للطلبة من 27 مارس إلى الثاني من أبريل 2028، على أن تستأنف في الثالث من أبريل 2028، ويختتم العام الدراسي في 30 يونيو 2028.

أما العام الدراسي 2028-2029 فيبدأ في 28 أغسطس 2028، على أن تكون إجازة منتصف الفصل الأول للطلبة بين 16 و22 أكتوبر 2028، على أن تستأنف الدراسة في 23 أكتوبر 2028.

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة من 11 ديسمبر 2028 إلى الأول من يناير 2029، على أن تستأنف الدراسة في الثاني من يناير 2029، في حين ستكون إجازة الربيع للطلبة بين 26 مارس والأول من أبريل 2029، على أن تستأنف الدراسة في الثاني من أبريل 2029، ويكون 29 يونيو 2029 آخر يوم دراسي للطلبة.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المدارس في الدولة بإجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، وفقاً للفترة المحددة في التقويم الأكاديمي المعتمد، مع إعطاء الجهات التعليمية المحلية المرونة في منح استثناءات للمدارس الخاصة التابعة لها (غير المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم)، في حال رغبتها في تجزئة الإجازة على شهري أكتوبر وفبراير، على ألا يتجاوز إجمالي الإجازة خمسة أيام دراسية، وذلك وفقاً لاحتياجاتها التشغيلية، وذلك باستثناء المدارس الخاصة التابعة لإمارة الشارقة، بما يتماشى مع الخصوصية التنظيمية المعتمدة في الإمارة.

ونوهت الوزارة بضرورة التزام جميع المدارس بالتقويم المعتمد، بما في ذلك إجراء التقييمات النهائية أو استكمال متطلبات المنهاج خلال الأسبوع الأخير من كل فصل، لضمان انتظام الطلبة حتى آخر يوم دراسي، مستثنية من ذلك الصفوف التي تخضع لاختبارات دولية تُعقد في مواعيد محددة مسبقاً، كما أوضحت الوزارة أن التقويم الأكاديمي الجديد لا يشمل المدارس الخاصة ذات التقويم الأكاديمي المختلف، مثل المدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الهندي والبنغالي والباكستاني وما في حكمها.

وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد تقويم أكاديمي لثلاثة أعوام متتالية يُعزّز جاهزية الميدان التربوي، ويدعم كفاءة إدارة الموارد، ويتيح للمدارس التخطيط المبكر للبرامج الأكاديمية والأنشطة المصاحبة، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في ترسيخ المدرسة كمحطة محورية في بناء أجيال المستقبل.

