وزارة التربية والتعليم تعلن التقويم الأكاديمي المعتمد للأعوام الدراسية الثلاثة القادمة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التقويم الأكاديمي المعتمد للأعوام الدراسية الثلاثة القادمة (2026–2027) (2027–2028) (2028–2029)، وذلك للمدارس الحكومية والخاصة، بما يسهم في استقرار المنظومة التعليمية في الدولة، ويدعم التخطيط المبكر على مستوى الطلبة وأولياء الأمور والميدان التربوي.

ويأتي اعتماد التقويم الأكاديمي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ منظومة تعليمية مستدامة ومستقرة، توازن بين عدد الأيام الدراسية وجودة العملية التعليمية، وتراعي الجوانب التربوية والاجتماعية، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المخرجات التربوية.

وتفصيلًا، أوضحت الوزارة أنه وبحسب التقويم المعتمد، يبدأ العام الدراسي 2026–2027 للطلبة في 31 أغسطس 2026، في حين ستكون إجازة منتصف الفصل الأول للطلبة بين تاريخي 12-18 أكتوبر 2026، على أن تستأنف الدراسة بتاريخ 19 أكتوبر 2026. وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة بتاريخ 14 ديسمبر 2026 وتنتهي بتاريخ 3 يناير 2027، على أن تستأنف الدراسة بتاريخ 4 يناير 2027. وتبدأ إجازة الربيع للطلبة من 5 ولغاية 11 أبريل2027، على أن تستأنف الدراسة بتاريخ 12 أبريل 2027، فيما سيكون تاريخ 2 يوليو 2027 آخر يوم في العام الدراسي.

ويبدأ العام الدراسي 2027–2028 في 30 أغسطس 2027، بحيث ستكون إجازة منتصف الفصل الأول للطلبة من 11 إلى 17 أكتوبر 2027، على أن تستأنف الدراسة بتاريخ 18 أكتوبر 2027. وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في 13 ديسمبر 2027 ولغاية 2 يناير 2028، على أن تستأنف الدراسة بتاريخ 3 يناير 2028. وتبدأ إجازة الربيع للطلبة بتاريخ 27 مارس ولغاية 2 أبريل 2028، على أن تستأنف الدراسة بتاريخ 3 أبريل 2028. ويختتم العام الدراسي في 30 يونيو 2028.

أما العام الدراسي 2028–2029 فيبدأ في 28 أغسطس 2028، على أن تكون إجازة منتصف الفصل الأول للطلبة بين تاريخي 16 و22 أكتوبر 2028، على أن تستأنف الدراسة بتاريخ 23 أكتوبر 2028. وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة من 11 ديسمبر 2028 ولغاية 1 يناير 2029، على أن تستأنف الدراسة بتاريخ 2 يناير 2029، في حين ستكون إجازة الربيع للطلبة بين تاريخي 26 مارس و1 أبريل 2029، على أن تستأنف الدراسة بتاريخ 2 أبريل 2029، ويكون تاريخ 29 يونيو 2029 آخر يوم دراسي للطلبة.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع المدارس في الدولة بإجازة منتصف الفصل الدراسي الأول وفقاً للفترة المحددة في التقويم الأكاديمي المعتمد، مع إعطاء الجهات التعليمية المحلية المرونة في منح استثناءات للمدارس الخاصة التابعة لها (غير المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم) في حال رغبتها في تجزئة الإجازة على شهري أكتوبر وفبراير، على ألا تتجاوز مدة إجمالي الإجازة خمسة أيام دراسية، وذلك وفقًا لاحتياجاتها التشغيلية، وذلك باستثناء المدارس الخاصة التابعة لإمارة الشارقة، بما يتماشى مع الخصوصية التنظيمية المعتمدة في الإمارة.

ونوهت الوزارة على ضرورة التزام جميع المدارس بالتقويم المعتمد، بما في ذلك إجراء التقييمات النهائية أو استكمال متطلبات المنهاج خلال الأسبوع الأخير من كل فصل، لضمان انتظام الطلبة حتى آخر يوم دراسي، مستثنيةً من ذلك الصفوف التي تخضع لاختبارات دولية تُعقد في مواعيد محددة مسبقًا، كما أوضحت الوزارة أن التقويم الأكاديمي الجديد لا يشمل المدارس الخاصة ذات التقويم الأكاديمي المختلف مثل المدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الهندي، والبنغالي، والباكستاني ومن في حكمهم.

وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد تقويم أكاديمي لثلاثة أعوام متتالية يعزز من جاهزية الميدان التربوي، ويدعم كفاءة إدارة الموارد، ويتيح للمدارس التخطيط المبكر للبرامج الأكاديمية والأنشطة المصاحبة، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في ترسيخ المدرسة كمحطة محورية في بناء أجيال المستقبل.