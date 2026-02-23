«جود».. مبادرة رمضانية تستهدف الشباب بجوائز تصل إلى 37 ألف درهم

كشفت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع برنامج «أجيال» التابع لحكومة إمارة عجمان عن تفاصيل مبادرة «جود» الرمضانية، التي تستهدف شباب الإمارة من الفئة العمرية (11–24 عاماً)، بجوائز إجمالية تصل إلى 37 ألف درهم، لتمكينهم من تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية ذات أثر إيجابي ملموس تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز تماسكه، وذلك انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى بناء مجتمع متكافل ومستدام.

ووفقا للجدول الزمني للمشاركة، يستمر التسجيل حتى 15 رمضان 2026، على أن يتم تنفيذ المبادرات خلال الشهر الفضيل كاملاً، ورفع التوثيق والمستندات قبل 15 رمضان، فيما تُعلن النتائج في 19 رمضان تزامناً مع يوم العمل الإنساني، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتفادي الاستبعاد.

6 مجالات رئيسة

وبحسب دليل المبادرة الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، حددت المبادرة ستة مجالات رئيسة للمشاركة، تتيح للطلبة اختيار المجال الذي يتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم، وتشمل: المبادرات الخيرية التي تركز على دعم الفئات المحتاجة، والمبادرات الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز التواصل والتكافل بين أفراد المجتمع، والمبادرات الرياضية التي تشجع على أنماط الحياة الصحية، والمبادرات الثقافية في مجالات الفنون والإبداع، والمبادرات التراثية المعنية بالحفاظ على الموروث الإماراتي، إضافة إلى «جائزة عام الأسرة» للمبادرات التي تعزز الترابط الأسري وتحتفي بدور الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع.

اشتراطات المشاركة

يشترط أن يكون المشارك من مواطني إمارة عجمان، وأن تُنفذ المبادرة بالكامل داخل حدود الإمارة والمناطق التابعة لها لضمان تحقيق الأثر المحلي المباشر، مع الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة ومتطلبات السلامة العامة، وتوثيق المبادرة بشكل احترافي شامل ورفع جميع المستندات قبل الموعد النهائي المحدد، علماً بأنه يحق لكل مشارك التقدم بجائزة واحدة فقط لضمان جودة التنفيذ والتركيز.

عملية التقييم

وتعتمد عملية التقييم على نموذج تحكيم متطور يضمن الشفافية والعدالة، حيث تُقيَّم المبادرات بشكل مستقل لكل فئة عمرية وفق معايير تشمل: الأثر المجتمعي الفعلي، ومدى الارتباط بالمجال المختار، ومستوى القيادة والمسؤولية، ودرجة الابتكار والإبداع، وملاءمة المبادرة للفئة العمرية، وجودة التوثيق والتعلم، إضافة إلى قابلية الاستدامة والتطوير المستقبلي.

جوائز مالية

ورصدت المبادرة جوائز مالية محفزة للفائزين وفق الفئات العمرية، بواقع 5,000 درهم للفئة من 11 إلى 14 عاماً، و7,000 درهم للفئة من 15 إلى 18 عاماً، و10,000 درهم للفئة من 19 إلى 24 عاماً، فيما خُصصت جائزة «عام الأسرة» بقيمة 15,000 درهم لأفضل مبادرة تركز على الأسرة، وذلك تقديراً لجهود الشباب وتحفيزاً لهم على مواصلة العطاء والتميّز في خدمة مجتمعهم .

تمكين القيادة المجتمعية

ووفقا للدليل، تتضمن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تمكين القيادة المجتمعية لدى الشباب، ودعم المبادرات ذات الأثر المباشر داخل الإمارة، وتشجيع المشاريع المستدامة القابلة للتطوير، إلى جانب تعزيز قيم العطاء والمسؤولية خلال الشهر الفضيل، وإبراز الدور المحوري للأسرة في بناء مجتمع متماسك، فضلاً عن تشجيع الابتكار والإبداع في معالجة التحديات المجتمعية القائمة من خلال حلول جديدة ومبتكرة.

دعوة للميدان

ودعت الوزارة الطلبة المستهدفين في إمارة عجمان إلى الاستفادة من هذه الفرصة النوعية، والمبادرة بالاطلاع على الشروط والتفاصيل، واختيار المجال المناسب، وتصميم مبادرات مبتكرة ذات أثر واضح، وتنفيذها وتوثيقها وفق المعايير المعتمدة، بما يعكس طموح شباب عجمان وإسهامهم الفاعل في خدمة وطنهم، وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية خلال شهر الخير والعطاء.