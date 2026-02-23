اليوم.. طلبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الثاني في مواد المجموعة (B)

تطبق إدارات بعض المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في مواد المجموعة (B)، التي تضم مواد مثل اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎر CCDI، واﻟﻔﻨﻮن، واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ، وإدارة اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، وذلك وفق جداول زمنية معتمدة ومعلنة مسبقًا للطلبة وأولياء الأمور.

وتتضمن الاختبارات مواد مهارية وأكاديمية متنوعة، حيث يؤدي الطلاب اختبارات التعبير الكتابي في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، إلى جانب مواد أخرى مثل اللغة الصينية، وإدارة الأعمال، والعلوم الصحية، وذلك بحسب المرحلة الدراسية والخطة المعتمدة لكل صف.

وأكدت إدارات المدارس جاهزيتها الكاملة لسير الاختبارات في أجواء منظمة، من خلال تهيئة اللجان، وتوفير بيئة هادئة ومناسبة تساعد الطلبة على التركيز والأداء الأمثل، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى أهمية متابعة أبنائهم وبناتهم، وحثهم على الالتزام بالحضور في الوقت المحدد، والاستعداد الجيد، والنوم المبكر، لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق نتائج إيجابية تعكس مستوى التحصيل الدراسي.

وتستمر اختبارات مواد المجموعة (B) على مدار يومين، وسط تمنيات الأسرة التربوية لجميع الطلبة بالتوفيق والنجاح، وتحقيق أفضل النتائج في ختام الفصل الدراسي الثاني.