مدارس.. رابط خاص لتقارير أداء الطلبة الأكاديمي عن شهر فبراير

أعلنت إدارات عدد من المدارس الحكومية عن إتاحة تقارير الأداء الأكاديمي الشهرية للطلبة عن شهر فبراير 2026، في إطار حرصها على تعزيز التواصل الفاعل مع أولياء الأمور، وتمكينهم من متابعة المستوى الدراسي لأبنائهم وبناتهم بصورة منتظمة ودقيقة.

تقرير شهري

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى الاطلاع على التقرير الشهري عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير منظومة المتابعة الأكاديمية الرقمية، وتوفير خدمات تعليمية ذكية تسهّل الوصول إلى نتائج الطلبة بكل يسر وسرعة.

عرض النتيجة

وأوضحت الإدارات في مخاطبات لأولياء الامور، اطلعت "الإمارات اليوم" عليها، آلية الاطلاع على التقرير، حيث يتعين على ولي الأمر الدخول إلى رابط موقع التقرير الشهري، ثم إدخال رقم هوية الطالبة في الخانة المخصصة، والضغط على خيار «عرض النتيجة». وبعد ذلك يظهر اسم الطالب والصف الدراسي، ليتم الضغط على الاسم من أجل عرض تفاصيل التقرير الأكاديمي بالكامل.

رابط خاص

وفي هذا السياق، أعلنت المدارس عن توفير رابط خاص لتقارير الأداء الأكاديمي لشهر فبراير الجاري عبر موقعها الإلكتروني، داعية أولياء الأمور إلى ضرورة مراجعة النتائج والاطلاع على مستوى التحصيل الدراسي، بما يسهم في دعم الطالبات وتعزيز نقاط القوة ومعالجة جوانب التحسين بالتعاون مع الهيئة التدريسية.

أداة مهمة

وأكدت إدارات المدارس أن التقارير الشهرية تمثل أداة مهمة لقياس تقدم الطلبة خلال العام الدراسي، وتعكس مستوى الأداء في المواد المختلفة، مشددة على أهمية الشراكة بين المدرسة والأسرة في متابعة التحصيل الأكاديمي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ورفع مستوى الأداء التعليمي.

الدعم والاستجابة

وأكدت المدارس على استعدادها لتقديم الدعم والإجابة عن أي استفسارات تتعلق بالتقارير عبر القنوات الرسمية المعتمدة، متمنية لجميع الطلبة دوام التوفيق والنجاح خلال مسيرتهم التعليمية.



