سؤال وجواب

تساءل طلبة: ما وحدات التعلم قصيرة المدى (CBMC)؟ وما المؤهل الجزئي؟

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وحدات التعلم قصيرة المدى هي مجموعة من مخرجات التعلم المحددة، يحصل عليها المتعلم في التعليم العالي أو التعليم والتدريب التقني والمهني وفق معايير شفافة ومحددة تهدف إلى تحسين وبناء مهارات وكفاءات الأفراد بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. مثال: وحدات تعلم المستوى الرابع في مبادئ لغة البرمجة.

وبينت الوزارة أن المؤهل الجزئي هو مؤهل تقني أو مهني جزئي تم تسكينه على أحد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات ويحصل عليه المتعلم بعد تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة. ويمكن أن يكون مستقلاً أو مكوناً من أجزاء مؤهلات أساسية، ويستخدم لأغراض متنوعة مثل تلبية المتطلبات الوظيفية أو تطوير المهارات. مثال مؤهل جزئي، المستوى الرابع، التكنولوجيا الميكانيكية.