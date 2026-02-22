اكتشاف بكتيريا جديدة في أشجار القرم تحد من التلوث

تمكن فريق بحثي من مركز التكنولوجيا الحيوية وكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، من اكتشاف سلالة بكتيرية جديدة في أشجار القرم في أبوظبي أطلقوا عليها اسم «كي يو بي إس دي 001»، حيث وجدوا أن هذا النوع من البكتيريا يسهم في تحليل مجموعة من الملوثات الناشئة ويمتلك قدرة عالية على الاندماج في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، لاسيما المناطق الجافة والساحلية، وتم نشر الدراسة في مجلة علمية رائدة.

ويعتبر تسلسل الجينوم الكامل الذي اكتُشف نوعاً جديداً يُصنّف ضمن البكتيريا العضوية، ويتميّز بقدرته على تفكيك مجموعة واسعة من الملوثات، إضافةً إلى الأصباغ الاصطناعية، كما يمكن للسلالة الجديدة أن تسهم في تعزيز تطوير حلولٍ حيوية للإصلاح البيئي.

وتكمن أهمية الاكتشاف في إمكان تطبيقه القابل للتطوير، حيث تميّزت السلالة بقدرتها على تحليل الملوثات حتى في ظل الظروف المتمثّلة في المياه المالحة ودرجات الحرارة العالية، التي تحد عادة من فعالية طرق العلاج التقليدية.

وضم الفريق عميدة كلية العلوم الطبية والصحية البروفيسورة حبيبة الصّفار، ورئيس قسم العلوم الحيوية، البروفيسور سيد أشرف، وباحثة الدكتوراه خديجة أمين، من قسم الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا الحيوية، والدكتورة جيهان ضو البيت، وأستاذ مشارك في العلوم الحيوية، الدكتور أحمد يوسف.