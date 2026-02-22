جامعة الإمارات ضمن أفضل 100 جامعة عالمية في البحث العلمي

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً جديداً في مجال الابتكار والبحث العلمي، بتصنيفها ضمن أفضل 100 جامعة عالمية في مجال البحث العلمي، حيث حلت في المرتبة 67 عالمياً والأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في عدد براءات الاختراع الأميركية الممنوحة، وفق التصنيف السنوي الصادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين في الولايات المتحدة الأميركية.

وتُعد جامعة الإمارات العربية المتحدة الوحيدة في الدولة التي أدرجها التصنيف ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في عدد براءات الاختراع الممنوحة، فيما تجاوز إجمالي رصيد الجامعة من براءات الاختراع الممنوحة 365 براءة، معظمها صادر عن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركية، بما يعكس التزام الجامعة بتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي.

وتغطي براءات الاختراع مجالات علمية متعددة تتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، من بينها الطاقة المتجددة والمستدامة، والعلوم الطبية والصحية، وعلوم وتقنيات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، وعلوم المواد المتقدمة، والتصنيع، في حين أسهم أعضاء هيئة التدريس والباحثون في كلية الهندسة بالنسبة الكبرى من براءات الاختراع الممنوحة خلال عام 2025، بما يبرز دور الكلية الريادي في البحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا، وأكدت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أنه بصفتها الجامعة الوطنية الأم، تؤدي دورها المحوري في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز منظومة الابتكار الوطنية، من خلال بيئة بحثية متكاملة.