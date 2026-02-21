"التربية" توحّد إجراءات رفع المهام والتقييمات عبر نظام LMS خلال رمضان

اعتمدت وزارة التربية والتعليم آلية موحدة لرفع مهام وتقييمات الطلبة، من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ضمن أنشطة مبادرة «رمضان مع الأسرة»، عبر نظام إدارة التعلم (LMS)، وذلك في إطار خطة المساق الدراسي المعتمدة.

ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز الانضباط وتوحيد الإجراءات داخل المدارس الحكومية، بما يضمن وضوح آليات إدراج الأنشطة والتقييمات، ودقة متابعة الأداء الأكاديمي، وتحقيق العدالة بين جميع الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.

وشددت الوزارة عبر الدليل الارشادي لرفع المهام على نظام ادارة التعلم، الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، على أهمية التزام المدارس والمعلمون بخطوات محددة لإدراج التقييمات ونشرها إلكترونياً، إذ تشمل إدخال عنوان التقييم، ورفع التعليمات، وتحديد نوع الواجب والدرجة وتاريخ التسليم، قبل اعتماد المهمة رسمياً على النظام.

وحددت الوزارة عبر الدليل الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، آلية واضحة للطلبة وأولياء الأمور لرفع الأعمال المنجزة بصيغ معتمدة، وبحجم لا يتجاوز 50 ميجابايت، مع ضرورة الضغط على «إرسال» لضمان احتساب المهمة ضمن التقييم.

ورسم دليل الوزارة خارطة طريق واضحة للمعلمين، تبدأ بالدخول إلى خطة المساق، ثم اختيار «رمضان مع الأسرة 2026»، وقراءة التعليمات، وفتح ملف الأنشطة، وتفعيل المحتوى، وصولاً إلى «إضافة مادة» ثم "إضافة تقييم".

وشددت الآلية الجديدة على ضرورة كتابة عنوان التقييم باللغة الإنجليزية (Week 1 – Week 2 – Week 3)، وإدراج تعليمات النشاط في المربع المخصص، ورفع ملف الإرشادات، مع اختيار نوع الواجب (Handout)، وتحديد الدرجة بواقع 10 درجات، وتثبيت تاريخ التسليم قبل الضغط على «نشر» لاعتماد المهمة رسمياً على النظام.

من جهة أخرى، حددت الوزارة خطوات واضحة للطلبة وأولياء الأمور بعد نشر الواجب، تبدأ بتنزيل التعليمات وقراءتها بعناية، ثم تنفيذ النشاط، وحفظ العمل بصيغة صورة أو ملف Word أو PowerPoint أو فيديو، على ألا يتجاوز حجم الملف 50 ميجابايت.

ويتم بعد ذلك رفع الملف عبر المنصة، مع إمكانية إضافة تعليق اختياري للمعلم، ثم الضغط على «إرسال» لإتمام عملية التسليم وضمان احتساب المهمة رسمياً ضمن التقييم.

ويعكس هذا التنظيم توجهاً واضحاً نحو ضبط العملية التعليمية رقمياً، ومنع أي تباين في آليات التقييم بين المدارس أو المراحل، ويؤكد على أهمية الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأسرة خلال شهر رمضان، من خلال توظيف التكنولوجيا التعليمية بكفاءة، وضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات لكل من المعلم والطالب وولي الأمر.