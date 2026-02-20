برنامج «حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي» و«آي دي بي للتعليم» يدعما الطلبة الإماراتيين المتفوقين للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية

أعلن برنامج “حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي” عن توسيع شراكته الاستراتيجية مع شركة “آي دي بي للتعليم”، في خطوة نوعية تستهدف تطوير المواهب الإماراتية من خلال التميز الأكاديمي، والمسارات المتخصصة، وتنمية المهارات القيادية والريادية، بما يتماشى مع أولويات دبي التنموية واحتياجاتها المستقبلية من الكفاءات الوطنية، وذلك عبر دعم الطلبة الإماراتيين المتفوقين للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية ضمن برامج دراسية متخصصة تلبي متطلبات اقتصاد دبي المتنامي، ومستهدفات استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.

ويواصل برنامج "حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي"، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أداء دور محوري في دعم خريجي المدارس الحكومية والخاصة من الطلبة الإماراتيين المتفوقين لمواصلة تعليمهم العالي في أرقى الجامعات العالمية.

وخلال العامين الماضيين، أدّت شركة "آي دي بي للتعليم" دوراً أساسياً في دعم مساعدة الطلبة الإماراتيين المؤهلين في الحصول على قبول جامعي ضمن أفضل 200 جامعة مصنفة عالمياً. ومع دخول هذه الشراكة عامها الثالث، ستسهم "أي دي دبي للتعليم" في تعزيز جهود التوعية والتعريف بالبرنامج عبر الفعاليات المشتركة والأنشطة الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانته بوصفه إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في إعداد الكفاءات الإماراتية.

إضافة نوعية

وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "تعكس شراكتنا المستمرة مع “آي دي بي للتعليم” التزامنا المشترك بدعم الطلبة الإماراتيين المتفوقين والطموحين للحصول على فرص تعليم جامعي عالية الجودة. ومع نمو برنامج “حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي”، لا يقتصر تركيزنا على توسيع فرص الالتحاق بأرقى الجامعات العالمية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى تعزيز جهود التوعية والتعريف بالبرنامج، لضمان إدراك كل طالب مُؤهَّل للفرص المتاحة أمامه. ومن خلال هذا التعاون، نسهم في إعداد جيل من القادة الإماراتيين المزوّدين بالمعرفة والخبرات التخصصية والعقلية الريادية اللازمة للإسهام بفاعلية في تحقيق أولويات دبي المستقبلية".

تعاون مشترك

من جانبه، قال عماد شاوي، المدير الإقليمي لشركة "آي دي بي للتعليم" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي وكومنولث الدول المستقلة: "تستضيف دبي مكتبنا الإقليمي الذي يدير العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي وتركيا وباكستان ودول كومنولث الدول المستقلة، بإجمالي 41 دولة. ويُعد دعم برنامج «حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي»، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مصدر فخر لنا، إذ يتيح لنا رد الجميل لمجتمع دبي الذي يحتضن فريق “آي دي بي".

بدورها، قالت راشي باتاتشاريا، المديرة الإقليمية لشركة "آي دي بي للتعليم" في الإمارات وعمان وقطر وتركيا وكازاخستان: "يشكّل هذا التعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أهمية خاصة بالنسبة لنا، لأنه يضع الطلبة في صميم كل ما نقوم به. ويشرفنا أن نتعاون مع الهيئة، الجهة الحكومية التي تسهم في رسم ملامح قطاع التعليم في دبي، والتي تشاركنا التزامنا بالارتقاء بجودة التعليم وتوسيع الفرص أمام كل متعلّم. ومن خلال الجمع بين خبراتنا العالمية وفهم الهيئة العميق لمنظومة التعليم في دبي، سنعمل على إيجاد آفاق جديدة تمكّن الطلبة من النمو والاستكشاف وتحقيق النجاح. ونحن متحمسون لما سنحققه معاً، وللأثر الإيجابي الذي ستحدثه هذه الشراكة في حياة الطلبة وأسرهم والمجتمع بشكل عام".

مبادرات وفعاليات

وشهدت الشراكة مشاركة فاعلة لشركة «آي دي بي للتعليم» في عدد من المبادرات والفعاليات الرئيسية لبرنامج "حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي"، من بينها معارض "نجاح" خلال عامي 2024 و2025، والنسخة الأولى من سلسلة "إكسبو التعليم 2025"، إضافة إلى فعاليات البرنامج التعريفي لطلبة البرنامج في الدفعتين الأولى والثانية، بما يعكس مستوى التعاون المتنامي بين الطرفين ودوره في تعزيز حضور البرنامج الرائد وانتشاره محلياً ودولياً.



وفي إطار جهود البرنامج لتوسيع نطاق الوصول إلى الطلبة، واستعداداً لفتح باب التسجيل للدورة المقبلة، يُنفّذ برنامج "حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي" سلسلة من الزيارات التعريفية - حضورياً أو من خلال تقنيات الاتصال المرئي عبر الإنترنت - إلى المدارس الحكومية والخاصة في دبي، إضافة إلى استضافة الطلبة في المقر الرئيسي للبرنامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بهدف تعزيز وعيهم بالفرص التعليمية التي يوفرها البرنامج وأهدافه الرئيسية ومساراته التخصصية، فضلاً عن توضيح آلية التقديم للطلبة المؤهلين، وتشجيعهم على الاستفادة منها.

وتتوفر مزيد من المعلومات حول برنامج "حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي" على الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. وسيُفتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج قريباً عبر تطبيق "دبي الآن".