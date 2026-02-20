الذكاء الاصطناعي يعيد رسم معايير انتقاء المعلمين في المدارس الخاصة

أكّد مديرو مدارس خاصة لـ«الإمارات اليوم» أن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، أعاد رسم معايير انتقاء المعلمين في المدارس الخاصة بمختلف مناهجها، تماشياً مع التطورات في قطاع التعليم ودمج التقنيات الحديثة داخل الصفوف الدراسية.

ورصدت «الإمارات اليوم» تحوّلاً نوعياً في آليات استقطاب المعلمين داخل المدارس الخاصة على مستوى الدولة، تزامناً مع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، فلم يعد الاكتفاء بالمؤهل الأكاديمي وسنوات الخبرة التدريسية معياراً حاسماً كما في السابق، بل أضحى جزءاً من منظومة تقييم أكثر شمولاً وتكاملاً، تستجيب لمتطلبات المرحلة الرقمية، وتواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها التعليم اليوم.

وتفصيلاً، أكّد مديرو مدارس خاصة أن آليات استقطاب المعلمين لم تعد ثابتة، بل تشهد تطوراً متسارعاً يواكب التحولات المتلاحقة في المشهد التعليمي، وأوضحوا أنه منذ إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البيئة المدرسية، برزت سبعة معايير مستحدثة تحكم قرارات الاختيار، وتستهدف قياس جاهزية المعلم لمتطلبات التعليم الرقمي.

وأشاروا إلى أن هذه المعايير تشمل الكفاءة التقنية المتقدمة، والقدرة على تحليل البيانات التعليمية، وإدارة الصفوف الافتراضية بكفاءة، وإجادة التعامل مع المنصات التعليمية الذكية، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشرح والتقويم، إضافة إلى مهارة بناء أدوات تقييم دقيقة، وقراءة مخرجات الأداء الطلابي، لاستخلاص مؤشرات كمية ونوعية تدعم رفع مستوى التحصيل الأكاديمي.

وأكّدت مديرة مدرسة البصائر، ريم محمود عبدالفتاح، أن الكفاءة الرقمية تتصدر قائمة المعايير المستحدثة عند استقطاب المعلمين الجدد، موضحة أن المدارس باتت تشترط تمكّن المعلم من أنظمة إدارة التعلم والمنصات التعليمية الذكية، وإجادة أدوات العرض التفاعلي، فضلاً عن توظيف الحلول الرقمية في تخطيط الدروس وبناء الأنشطة الصفية.

وأوضحت أن الإلمام بأساسيات الذكاء الاصطناعي، والقدرة على توظيفه في تصميم المهام التعليمية وقراءة مخرجات أداء الطلبة وتحليلها، أصبحا عنصرين حاسمين يرجّحان كفة المرشح في قرارات التعيين.

وأضافت أن نطاق المتطلبات لم يعد مقتصراً على الإلمام التقني، بل يمتد إلى امتلاك مهارات متقدمة في تحليل البيانات التعليمية، إذ تتجه المدارس إلى استقطاب معلمين قادرين على تفسير مؤشرات الأداء بدقة، وتشخيص مواطن القوة والقصور لدى الطلبة، وصياغة خطط علاجية وإثرائية مبنية على نتائج موثوقة، بما ينعكس مباشرة على جودة المخرجات، ويرتقي بمستويات التحصيل الأكاديمي.

وأشارت إلى أن قطاع التعليم الخاص يشهد تحولاً نوعياً متسارعاً بالتزامن مع التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل البيئة الصفية، وهو ما أعاد تشكيل سياسات التوظيف وأطر استقطاب الكفاءات، فلم يعد التفوق الأكاديمي وسنوات الخبرة معيارين كافيين بذاتهما، بل أُدرجت إلى جانبهما كفاءات رقمية متقدمة وقدرات تحليلية وتقنية أصبحت تُمثّل ركائز أساسية في قرارات التعيين.

من جانبها، أكّدت مديرة مدارس الشارقة الدولية، لانا كوبي، أن المدارس الخاصة تولي أولوية لقدرة المعلم على إدارة الصف الرقمي باحترافية، سواء في التعليم الحضوري المدعوم بالتقنيات أو ضمن نماذج التعليم الهجين والافتراضي، وأوضحت أن ذلك يشمل ترسيخ الانضباط في البيئة الإلكترونية، وتحفيز التفاعل البنّاء، وصون خصوصية بيانات الطلبة، إلى جانب التعامل بكفاءة ومرونة مع التحديات التقنية الطارئة.

وأضافت أن المهارات التقنية، على أهميتها، لا تلغي مركزية المهارات الناعمة، إذ تواصل المدارس التركيز على التفكير النقدي، والابتكار في عرض المحتوى، والقدرة على التواصل المؤثر مع الطلبة وأولياء الأمور، فضلاً عن المرونة في التكيّف مع التحولات المتسارعة في بيئة التعليم، وأشارت إلى أن المعلم المعاصر لم يعد مجرد ناقل للمعرفة، بل هو ميسّر لعمليات التعلم وقائد تربوي يصنع الفارق داخل الصف.

وبيّنت أن الالتزام بالتطوير المهني المستدام أصبح معياراً حاسماً في قرارات التعيين، حيث تُفضّل المدارس الكفاءات التي تبادر إلى تحديث معارفها عبر البرامج المتخصصة والشهادات المهنية، وتترجم ما تكتسبه إلى ممارسات تطبيقية داخل البيئة الصفية، وبهذا تتبلور صورة جديدة لمعلم المدارس الخاصة، تجمع بين الرسوخ الأكاديمي، والتمكن الرقمي، والنضج التربوي، في إطار يواكب استحقاقات التعليم في العصر الحديث.

وذكرت التربوية، فاتنة سعيد، أن إدارات المدارس الخاصة شرعت في تحديث بطاقات الوصف الوظيفي للمعلمين، بحيث تتضمن متطلبات واضحة تتصل بإجادة المنصات التعليمية الذكية، والقدرة على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد الخطط الدراسية، وبناء أدوات التقييم، إلى جانب تحليل نتائج الطلبة لاستخراج مؤشرات دقيقة، تدعم التحسين المستدام للأداء الأكاديمي.

وأوضحت أن من أبرز المرتكزات التي برزت في معايير الاختيار، تمكّن المعلم من توظيف تقنيات التعلّم التكيفي (Adaptive Learning) بما يراعي الفروق الفردية بين الطلبة، فضلاً عن كفاءة إدارة الصفوف الرقمية، وصون خصوصية البيانات، والإلمام بالأطر الأخلاقية الناظمة لاستخدام التطبيقات الذكية داخل البيئة المدرسية.

وأضافت أن المقابلات الوظيفية في عدد من المدارس الخاصة لم تعد تقتصر على الأسئلة النظرية، بل باتت تتضمن اختبارات تطبيقية لقياس مستوى الجاهزية التقنية، وعروضاً عملية لدرس مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف تقييم قدرة المرشح على تحقيق تكامل فعّال بين التكنولوجيا والمحتوى العلمي، من دون الإخلال بالأسس التربوية.

وأفاد معلمون بأن معلم اليوم مطالب بمزيج متوازن من التخصص العميق، والتمكن التقني، والقدرة على توظيف البيانات في تحسين التعلم، بما ينسجم مع متطلبات المدرسة الرقمية الحديثة.

وقالت معلمة الرياضيات، وفاء الباشا، إن التحول الرقمي غيّر طريقة تقديم المفاهيم المجردة، موضحة أن توظيف أدوات تحليل البيانات والبرمجيات التفاعلية أسهم في تتبع أداء الطلبة بدقة لحظية، ما يتيح التدخل السريع لمعالجة الفجوات التعليمية.

وأضافت أن إتقان المنصات الذكية لم يعد خياراً إضافياً، بل ضرورة تمكّن المعلم من تصميم اختبارات تكيفية، وبناء خطط دعم تستند إلى مؤشرات رقمية واضحة.

وذكرت معلمة اللغة العربية، ريبال غسان العطا، أن التقنيات الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفّرت فرصاً لإثراء المحتوى اللغوي بأساليب إبداعية، سواء في تحليل النصوص أو تدريب الطلبة على مهارات الكتابة والنقد.

وبيّنت أن الدور الحقيقي للمعلم يتمثّل في توجيه استخدام هذه الأدوات بما يحافظ على أصالة اللغة ويُعزّز التفكير النقدي، مؤكدة أن الكفاءة الرقمية يجب أن تتكامل مع الحس التربوي والوعي الثقافي.

ولفت معلم الفيزياء، أحمد مروان، إلى أن المختبرات الافتراضية والمحاكاة الرقمية أحدثت نقلة نوعية في شرح التجارب العلمية، خصوصاً في البيئات الهجينة، وأوضح أن القدرة على إدارة الصف الرقمي وضبط التفاعل الإلكتروني أصبحا جزءاً من كفاءة معلم العلوم، إلى جانب مهارة قراءة نتائج الطلبة وتحليلها لاستخلاص أنماط الفهم وسوء الفهم، بما يسهم في تطوير استراتيجيات تدريس أكثر دقة وفاعلية.

بدوره، أكّد الخبير التربوي، الدكتور أحمد الجناحي، أن التحولات المتسارعة في البيئة التعليمية، لاسيما مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، فرضت إعادة تعريف شاملة لمفهوم كفاءة المعلم، موضحاً أن المدرسة الحديثة لم تعد تبحث عن ناقل معرفة تقليدي، بل عن محترف تعليمي قادر على إدارة منظومة تعلم رقمية متكاملة.

وأشار إلى أن المعايير الجديدة للتوظيف ينبغي أن تقيس قدرة المعلم على توظيف البيانات في اتخاذ القرار التربوي، وتصميم خبرات تعلم مخصصة تراعي الفروق الفردية، إضافة إلى امتلاكه وعياً أخلاقياً يحكم استخدام التقنيات الحديثة، ويحافظ على خصوصية الطلبة.

وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إتقان الأدوات التقنية بحد ذاتها، بل في توظيفها بذكاء تربوي يوازن بين الابتكار والانضباط، وبين السرعة الرقمية وعمق الفهم، مؤكداً أن الاستثمار في التطوير المهني المستدام للمعلمين يُمثّل حجر الزاوية لضمان جودة التعليم في المرحلة المقبلة.

