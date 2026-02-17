تقليص زمن الحصص وفترتي استراحة في المدارس المطبقة للمنهاج الحكومي في رمضان

أعلنت إدارات عدد من المدارس الحكومية والخاصة المطبِّقة للمنهاج الحكومي تعديلات تنظيمية على اليوم الدراسي خلال شهر رمضان للعام الأكاديمي 2025-2026، شملت إعادة هيكلة زمن الحصص وتقليصها إلى 35 دقيقة، مع تخصيص فترتي استراحة يومياً مدة كل منهما 10 دقائق، فيما حُدد برنامج رياض الأطفال بثلاث حصص يومياً تمتد إلى ثلاث ساعات.

ووفق جداول المدارس التي اطلعت عليها "الإمارات اليوم" تم اعتماد مسارين لبداية الدوام في الحلقة الأولى؛ يبدأ الأول عند الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الثانية عشرة ظهراً بإجمالي أربع ساعات تتضمن ست حصص، بينما ينطلق المسار الثاني عند التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً بالمدة وعدد الحصص ذاته، كما تقرر تنفيذ الدراسة يوم الجمعة بنظام التعليم عن بُعد لمدة ساعة و55 دقيقة موزعة على ثلاث حصص، من الساعة 8 صباحاً حتى 9:55.

أما طلبة الحلقتين الثانية والثالثة (بنين)، فيباشرون الدوام من الاثنين إلى الخميس وفق خيارين زمنيين؛ الأول من الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً بإجمالي خمس ساعات وسبع حصص، والثاني من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً بالمدة وعدد الحصص ذاته، على أن يُطبق التعلم عن بُعد يوم الجمعة لمدة ساعتين و15 دقيقة بواقع ثلاث حصص، بحسب التوقيت المعتمد لكل مدرسة، من 8 صباحا حتى 10:15.

وفيما يتعلق بالتقييمات الختامية المدرسية (SSA)، تقرر عقدها عقب الاستراحة الأولى، ضمن مدد زمنية تماثل تلك المعتمدة للاختبارات المركزية، مع إلزام الطلبة بالانتظام طوال اليوم الدراسي وتفعيل آليات رصد الحضور والغياب وفق الضوابط الإجرائية المعتمدة.

ويستمر دوام الكوادر الإدارية والفنية والتعليمية وفق التوقيت المختار لليوم الدراسي، من الثامنة صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً، أو من التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً، مع الالتزام بجداول المناوبات الصباحية والمسائية.

وتندرج هذه التعديلات ضمن مساعي المدارس إلى مواءمة استمرارية العملية التعليمية مع خصوصية الشهر الفضيل، عبر توفير أجواء دراسية أكثر مرونة وراحة للطلبة، إلى جانب حث المعلمين على تخفيف الأعباء المنزلية، وتبني أساليب تعليمية تفاعلية، وإتاحة وقت كافٍ داخل الحصة لتهيئة الطلبة للاستحقاقات التقييمية.