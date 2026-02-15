جامعة دبي تنظم «معرض الوظائف 2026» بمشاركة 45 جهة عمل

شارك مئات من طلبة جامعة دبي وعدد كبير من الخريجين ومعظمهم من المواطنين في معرض الوظائف السنوي الذي نظمه مركز التوظيف والتدريب المهني في الجامعة، بمشاركة 45 من الهيئات والمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الطلبة والخريجين على تسجيل طلباتهم للتوظيف لدى الشركات والمؤسسات المشاركة، التي حرصت على استقطاب الطلبة وخريجي الجامعة المتميزين من جميع الجنسيات للعمل فيها، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال.

وأجريت على هامش المعرض، مقابلات مباشرة لفرص عمل راوحت بين الدوام الكامل والدوام الجزئي والتدريب الميداني، وتنفيذ جلسات للتعريف بكيفية كتابة السيرة الذاتية للخريجين والطلبة وإعطائهم نصائح حول كيفية تطوير سيرهم الذاتية بصفة عامة، وكيفية الاستفادة من وقت وساعات العمل اليومية.

وأشاد رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي، بمشاركة أكبر عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة في معرض هذا العام، مشيراً إلى أن المعرض وفّر فرص تدريب وتوظيف متنوّعة للطلبة والخريجين في عدد من الجهات والشركات الرائدة، التي تبحث عن نوعية جيدة من خريجي الجامعة المتميزين.

وأكد أن هذه المعارض تسهم في توظيف نخبة من المواطنين والمقيمين لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع جهود الدولة في استقطاب المواهب والكفاءات وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على رأس المال البشري. وشارك في عرض الوظائف أكثر من 45 من المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة، ومنها: غرف دبي، وموانئ دبي العالمية، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة المالية في دبي، وشركة دبي القابضة، وشركة دبي للاستثمار، وبنك الإمارات دبي الوطني، وطيران الإمارات، ولوفتهانزا، وشركة عنان السماء، وتعاونية الاتحاد، ومركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة جميرا للضيافة، ومجموعة قرقاش، ومجموعة الفطيم، وبنك دبي الإسلامي، وماجد الفطيم، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الزراعة الصيني، وبنك إش إس بي سي، ولوريال الشرق الأوسط.