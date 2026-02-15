جامعة الإمارات تنظّم المنتدى الثاني لاستدامة قطاع الأمومة والطفولة

نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة، المنتدى الثاني لاستدامة قطاع الأمومة والطفولة، تحت عنوان: «الصحة النفسية – نحو محيط داعم ومتوازن»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في مجالات الصحة النفسية، والطفولة، والرعاية المجتمعية.

وأكد المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، زكي أنور نسيبة، أن الاهتمام بالصحة النفسية للأم والطفل يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل المجتمعات، مشيراً إلى أن الطفولة التي تحظى برعاية نفسية متكاملة تُسهم في إعداد أجيال أكثر استقراراً وقدرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في التنمية، كما شدّد على دور الجامعات والمؤسسات البحثية في طرح القضايا الإنسانية الجوهرية للنقاش العلمي الرصين، وبناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للأسرة.

من جانبها، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رئيسة المجلس الاستشاري لمركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة، الريم بنت عبدالله الفلاسي، أن توفير بيئة نفسية داعمة للأطفال يتطلب التزاماً مؤسسياً، وتكاملاً في الأدوار، واستثماراً واعياً في المعرفة والتخطيط، معربة عن تطلعها إلى أن يتمخض المنتدى عن مخرجات عملية تدعم هذا التوجه. وتضمّن المنتدى جلستين نقاشيتين، تناولت الأولى موضوع «الرفاه النفسي والاجتماعي للأم والطفل: ما بين الرعاية والدعم» وناقشت أبعاد الدعم النفسي والاجتماعي، ودور المؤسسات الصحية والتعليمية في تعزيزه، في حين ركّزت الجلسة الثانية على تأثير البيئة الرقمية في الصحة النفسية للأطفال، وسبل تعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.