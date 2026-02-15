سؤال وجواب

تساءل مدربون أكاديميون عن متطلبات الحصول على رخصة مركز تدريب، وكلفة الترخيص، والأنشطة التدريبية التي يتم ترخيصها من قبل وزارة التربية والتعليم؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن المستندات الخاصة بأصحاب الترخيص تشمل وثيقة التعارف، جواز السفر، الهوية، الإقامة (للمقيمين)، خطة عمل المركز (تتضمن الرؤية والرسالة والأهداف والأنشطة والخدمات والفئة المستهدفة)، ومخططاً تفصيلياً للمركز.

وترخص الأنشطة التدريبية التي تتعلق بالأنشطة العلمية، والإدارية، والفنية، والمهنية، والحرفية، وتشمل (الكهرباء، الإلكترونيات، وأي نشاط حرفي أو مهني توافق عليه الوزارة).

أما كُلفة رسم تقديم طلب الترخيص، فتبلغ 700 درهم، ورسم الحصول على الترخيص النهائي 5000 درهم.