التربية: تقييم جاهزية للأطفال دون الـ 3 سنوات قبل القبول بـ "تمهيدية" مدارس المنهاج البريطاني

أوضحت وزارة التربية والتعليم حول سن القبول في المرحلة التمهيدية بالمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج البريطاني فقط، وذلك اعتباراًَ من العام الأكاديمي المقبل 2026-2027.

وقالت الوزارة في التوضيح إنه يتم تقييم جاهزية الأطفال المولودين بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر ممن تقل أعمارهم عن 3 سنوات عند بداية كل عام أكاديمي، للالتحاق بالمرحلة التمهيدية الأولى (FS1) وذلك بالتشاور بين المدرسة وولي الأمر، وفي حال عدم جاهزيتهم، يمكنهم الالتحاق بها في العام الأكاديمي التالي.

وأضافت أن الأطفال غير المسجلين في أي نظام تعليمي والمولودين من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2022، يطبق عليهم إجراء لمرة واحدة فقط خلال العام الأكاديمي 2026-2027، حيث يتم تحديد الأنسب لهم من بين المرحلة التمهيدية الأولى (FS1) أو الثانية (FS2) بالتشاور بين المدرسة وولي الأمر.

وأكدت الوزارة أنه عند تسجيل الطالب في صف دراسي، لا يجوز نقله لاحقاً إلى صف دراسي آخر.