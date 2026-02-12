"التربية": الدراسة عن بعد يوم الجمعة خلال رمضان لطلبة المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار مبادرة "رمضان مع الأسرة" لطلبة المدارس الحكومية، وسيتم من خلالها تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع في شهر رمضان يوماً للتعلم عن بعد.

وأكدت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه سيتم إطلاق دليل إرشادي متكامل يضم أنشطة تعليمية وتربوية مشتركة مستمدة من المناهج الدراسية، تدعم المسيرة الأكاديمية للطلبة وترسخ قيم الشهر الفضيل وتعزز لديهم البعد الأسري والمجتمعي.

وشددت على استمرار دوام الكوادر التربوية في الميدان التربوي من المدرسة أيام الجمعة، وسيتم توفير خيار استقبال الطلبة في المدرسة لأولياء الأمور، على أن يتولى ولي الأمر مسؤولية توصيل الطالب من وإلى المدرسة.