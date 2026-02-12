"التربية": الذكاء الاصطناعي ممنوع في المدارس للطلبة دون 13 عامًا

كشفت وزارة التربية والتعليم عن إدراج 25 محظوراً لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل المدارس،وذلك في إطار ترسيخ النزاهة الأكاديمية، وحماية الطلبة، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.

ضرورة الالتزام

وشدد الوزارة عبر دليل «الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية 2026»، الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط، التي تمثل ركيزة أساسية لضمان استخدام آمن ومسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم، بحيث يبقى أداة داعمة للعملية التعليمية، لا بديلاً عن دور المعلم أو الجهد المعرفي الأصيل للطالب، وبما ينسجم مع القيم والتشريعات المنظمة للتعليم في الدولة.

الفئة العمرية

وبحسب قراءة"الإمارات اليوم" للدليل، تضمن المحور الأول المتعلق بالفئة العمرية (محظوران)، إذ حظرت الوزارة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للطلبة دون 13 عاماً، وكذلك للملتحقين بالصفوف الأدنى من السابع، التزاماً بالضوابط العمرية المعتمدة، وحماية للفئات المبكرة من أي آثار تعليمية أو سلوكية غير مناسبة.

النزاهة الاكاديمية

أما في محور النزاهة الأكاديمية (5 محظورات)، فقد شددت على منع تقديم أعمال أو مشاريع أو تقارير منجزة بالذكاء الاصطناعي على أنها جهد شخصي دون إفصاح صريح أو موافقة مسبقة من المعلم،

اختبارات وتقييمات

وحظرت استخدام هذه الأدوات أثناء الاختبارات والتقييمات الرسمية، أو إعادة صياغة مخرجاتها دون إظهار فهم شخصي حقيقي، إضافة إلى منع الاعتماد الكلي عليها في إنجاز المهام التعليمية، أو توظيفها في الغش الأكاديمي أو التحايل على متطلبات التقييم.

الإشراف والمحتوى

وفي محور الإشراف والمحتوى (9 محظورات)، أكدت الوزارة عدم السماح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أي بيئة تعليمية تفتقر إلى إشراف بشري مباشر، كما منعت اعتماد المحتوى المولد آلياً دون التحقق من دقته وملاءمته للمناهج المعتمدة.

إنتاج وتداول المحتوى

وحذّرت من إنتاج أو تداول محتوى يتعارض مع القيم الدينية أو الوطنية أو الثقافية، أو يتضمن مواد غير لائقة أو مشاهد عنف أو محتوى صادماً نفسياً، أو خطاب كراهية وتمييز، أو معلومات مضللة وإشاعات، فضلاً عن أي محتوى يشجع على سلوك غير قانوني أو غير أخلاقي، بما في ذلك التنمر الإلكتروني أو إيذاء الذات، وكذلك إنتاج محتوى من دون هدف تعليمي واضح أو من دون إشراف تربوي مسبق.

الخصوصية والملكية

وفيما يتعلق بمحور الخصوصية والملكية الفكرية (6 محظورات)، شددت الوزارة على حظر إدخال أو رفع أي بيانات شخصية تخص الطلبة أو المعلمين أو أولياء الأمور إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، ومنعت تداول الأعمال المحمية من دون إذن أصحابها، أو إنشاء محتوى مزيف باستخدام تقنيات التزييف العميق أو انتحال الشخصيات، أو جمع معلومات حساسة عن الآخرين ونشرها، أو الوصول إلى مواد مدرسية سرية، أو تسجيل التفاعلات الصفية وتفريغها من دون موافقة صريحة من جميع الأطراف المعنية.

منصات غير معتمدة

وفي المحور الخامس الخاص بالمنصات غير المعتمدة (3 محظورات)، أكدت الوزارة الحظر التام لاستخدام أي أدوات ذكاء اصطناعي توليدي غير معتمدة رسمياً داخل الصفوف الدراسية، أو التحايل على الأنظمة التقنية للمدارس مثل تجاوز الجدران النارية أو استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، كما منعت إنشاء حسابات للطلبة على خدمات خارجية غير مصرح بها، لاسيما تلك التي تتطلب إدخال بيانات شخصية.