الإمارات تُطلق شراكة عالمية مع "ستارلينك" لإتاحة التعليم الرقمي للمجتمعات النائية والمحرومة حول العالم

أعلنت المدرسة الرقمية إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن إطلاق شراكة عالمية استراتيجية مع شركة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، بهدف إحداث نقلة نوعية في إتاحة التعليم الرقمي عالي الجودة، من خلال الوصول إلى المجتمعات النائية والمحرومة حول العالم، وترسيخ نموذجاً متكاملاً يجمع بين الاتصال الرقمي المتقدم والتعليم الشامل والمستدام.

وتجسد هذه الشراكة ريادة دولة الإمارات في ابتكار حلول التعليم المستقبلية، وتعزيز الشراكات العالمية، بما يعزز تكافؤ الفرص التعليمية ويدعم مستقبل التعليم.

وتم إعلان الشراكة العالمية بحضور عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات ورئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، ووقع الاتفاقية كل من ريان غودنايت المدير الأول للوصول إلى الأسواق والتطوير في شركة سبيس إكس، والدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية.

وأكد عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تواصل، عبر القمة العالمية للحكومات، ترسيخ نهجها في بناء شراكات عالمية نوعية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم الرقمي، إيماناً منها بأن مستقبل التنمية يبدأ من تمكين الإنسان بالمعرفة والمهارات الرقمية.

وقال إن الشراكة مع ستارلينك تعكس توجه دولة الإمارات لتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء العالميين من أجل تطوير حلول مبتكرة تسهم في إحداث أثر إيجابي واسع النطاق على المجتمعات، مشيراً إلى إن الاتصال الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لضمان الوصول العادل إلى التعليم، لا سيما في المناطق النائية والأقل حظاً.

من جهته، قال ريان غودنايت: "نفخر بالمساهمة في تعزيز النموذج العالمي الجديد للتعليم الرقمي في دولة الإمارات، وتتيح شراكة ستارلينك مع المدرسة الرقمية اتصال عالي السرعة لفتح آفاق جديدة للتعلّم وتمكين الطلبة في المناطق النائية ومحدودة الاتصال من الوصول إلى بيئات تعليمية رقمية متكاملة، تشمل التعلم عبر الإنترنت، وأدوات التعاون الفورية وفرص المنح العالمية والمسارات المهنية المستقبلية بما يعزّز المعارف ويدعم مسارات النمو والتمكين المستدام".

الشراكة

وتتيح هذه الشراكة توفير الاتصال بالإنترنت وطرق اتصال موثوقة وعالية الجودة عبر الأقمار الصناعية، فيما تتولى المدرسة الرقمية تعزيز ونشر منظومة تعليم رقمي متكاملة، تُحوّل الاتصال إلى رحلة تعليمية منظمة ومعتمدة تشمل برامج تعليم رقمي مخصصة، ومنصات تعليمية، ومحتوى رقمي، وبناء قدرات تعليمية مستدامة.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة الوصول إلى 100 موقع في مناطق نائية حول العالم، مع تصميم مرن يتيح التوسع وفقاً لمستوى الأثر، والجاهزية، والشراكات الفاعلة وستتضمن الشراكة مسارات إثرائية في علوم الفضاء، مستفيدة من منظومة شركة سبيس إكس، لتحفيز فضول الطلبة، وتعزيز طموحاتهم، وربط التعليم بآفاق المستقبل.

وتم تجهيز ثلاث مدارس في مملكة ليسوتو باتصال موثوق عبر ستارلينك، إلى جانب منظومات تعليم رقمي متكاملة وفرتها المدرسة الرقمية، شملت أجهزة حاسوب ومنصة تعليم رقمية مخصصة ورقمنة المحتوى الوطني، وبرامج تدريب شاملة للمعلمين، ما يضمن أثراً تعليمياً منهجياً ومستداماً وقابلاً للقياس.