8.8 ملايين درهم حصيلة المزاد الخيري لمؤسسة طيران الإمارات الخيرية

في إنجاز يُسجَّل للمرة الأولى، نجحت مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، بالتعاون مع الإمارات للمزادات، في جمع 8.8 ملايين درهم (2.4 مليون دولار) لدعم وتطوير البرامج الإنسانية المخصصة للأطفال الأقل حظاً حول العالم.

وأُقيم المزاد خلال الفترة من 17 ديسمبر 2025 إلى 17 يناير 2026، وشهد مشاركة واسعة تجاوزت 900 مزايدة من مشاركين في 131 دولة.

وتم طرح 7 أرقام نادرة لعضوية برنامج سكاي واردز طيران الإمارات تتضمن مزايا الفئة البلاتينية، حيث بلغ أعلى عرض فردي 1.6 مليون درهم خلال فترة المزايدة التي استمرت شهراً واحداً. وحصل مزايدان على عضوية الفئة البلاتينية لمدة 20 عاماً، فيما فاز 5 مزايدين آخرين بعضوية لمدة 15 عاماً. وتوزع كبار المزايدين على عدد من الدول، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، وباكستان، وفرنسا، وألمانيا، ومصر، وتايلاند، إلى جانب دول أخرى.

وستُمكّن العائدات التي جُمعت المؤسسة من إطلاق مشاريع جديدة، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المقدم للأطفال والمجتمعات المستفيدة حالياً من برامجها القائمة، وذلك بالتعاون مع 14 منظمة غير حكومية في تسع دول.

وبناءً على النجاح الذي حققته هذه المبادرة، ستواصل مؤسسة طيران الإمارات الخيرية والإمارات للمزادات تنظيم مزادات سنوية، بما يتيح فرصة مستمرة للداعمين حول العالم للمساهمة في رسالة المؤسسة الإنسانية.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طيران الإمارات الخيرية: "انطلقت هذه المبادرة من قناعة راسخة بأهمية تطوير أدوات مبتكرة تُمكّن المؤسسة من توسيع نطاق عملها الإنساني وتعزيز أثره على المدى الطويل. وقد جاء التفاعل الكبير مع هذه الفكرة ليؤكد أن الجمع بين القيمة الحقيقية والمكانة المرموقة يمكن أن يحقق أثراً إنسانياً ملموساً، ويعكس في الوقت ذاته روح العطاء التي يتمتع بها مجتمع سكاي واردز حول العالم".

وأضاف: "ستسهم العائدات التي تم جمعها في توسيع برامجنا القائمة، وبناء شراكات جديدة، والوصول إلى مجتمعات إضافية، بما يعزز قدرتنا على إحداث فرق مستدام في حياة الأطفال الذين يشكلون جوهر عمل المؤسسة في عدد من الدول حول العالم. ونفخر بمواصلة شراكتنا مع الإمارات للمزادات كمبادرة سنوية تُجسّد نموذجاً فاعلاً للتعاون من أجل الخير، كما أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك ودعم هذه المبادرة، فمساهماتهم سيكون لها أثر حقيقي يمتد إلى ما هو أبعد مما قد يتصورونه".

من جانبه، قال عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات: " تعكس النتائج التي حققها هذا المزاد حجم الأثر الذي يمكن تحقيقه عندما تتكامل الرؤية الواضحة مع الابتكار والعمل المشترك. وفي الإمارات للمزادات، نضع دعم المبادرات الخيرية والإنسانية في صميم دورنا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمؤسسات وطنية تحمل رسالة إنسانية ذات امتداد عالمي، مثل مؤسسة طيران الإمارات الخيرية".

وأضاف: "نفخر بمساهمتنا في إنجاح هذه المبادرة من خلال تسخير خبراتنا ومنصاتنا وفرق عملنا لتحقيق أثر فعلي ومستدام. كما تجسّد الشراكة مع طيران الإمارات نموذجاً للتعاون المسؤول الذي يحوّل القيمة إلى نتائج ملموسة تخدم المجتمعات المحتاجة. ونتطلع إلى البناء على هذا النجاح وتعزيز تعاوننا خلال السنوات المقبلة، بما يدعم إحداث أثر أوسع ويعزز الجهود الإنسانية على نطاق يتجاوز الحدود".