اشتراطات جديدة تضبط تسجيل أصحاب الهمم في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن 11 اشتراطًا وإجراءً ووثيقة تنظيمية لتسجيل الطلبة من أصحاب الهمم في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك ضمن إطار شامل يهدف إلى ضمان جاهزية البيئة المدرسية، وتحقيق مصلحة الطالب التعليمية، وتعزيز منظومة التعليم الدامج وفق أسس تشخيصية وتربوية معتمدة.

إجراءات التسجيل

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التسجيل تبدأ بتقديم طلب تسجيل وقبول الطالب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو التطبيق الذكي (MOE UAE)، على أن يلتزم ولي الأمر بالحضور في الموعد المحدد للتشخيص والتقييم في مراكز التعليم الدامج.

عدم الالتزام

وأكدت أن عدم الالتزام بالحضور أو تغيير الموعد أو الإخلال بالإجراءات المعتمدة يؤدي إلى إغلاق الطلب تلقائيًا دون استكماله.

تقييم وتشخيص

وبيّنت الوزارة أن الطالب يخضع بعد ذلك لعملية تقييم وتشخيص شامل في مركز دعم التعليم الدامج خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، يتم في ضوئها تحديد مدى أهلية الطالب للالتحاق بالروضة أو المدرسة الحكومية، أو عدم أهليته للدمج في المدارس الحكومية، على أن يتم إبلاغ ولي الأمر رسميًا بنتيجة التقييم.

نتيجة التقييم

وأكدت الوزارة عبر الدليل الارشادي للتسجيل في المدارس الحكومية للعام الاكاديمي 2026-2027 الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، أن نتيجة التقييم نهائية ومعتمدة طوال العام الأكاديمي، ولا يجوز لولي الأمر التقدم بطلب إعادة تسجيل الطالب بعد اعتماد القرار، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وحسن توجيه الطالب إلى المسار الأنسب لقدراته واحتياجاته.

7 مستندات أساسية

وفيما يتعلق بالوثائق المطلوبة، حددت الوزارة سبعة مستندات أساسية تشمل تقريرًا طبيًا حديثًا لا يمضي عليه عام صادرًا عن جهة طبية معتمدة داخل الدولة، وتقريرًا طبيًا يوضح درجة السمع أو البصر عند الحاجة، إضافة إلى الخطة التربوية الفردية للطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة، والشهادات الدراسية المعتمدة من مراكز أصحاب الهمم الحكومية مرفقة بتقرير الخطة الانتقالية والخدمات المقدمة.

تقرير نفسي حديث

كما تشمل المستندات المطلوبة بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع – إن وجدت – وتقريرًا نفسيًا حديثًا لا يتجاوز ستة أشهر صادرًا عن مركز متخصص معتمد، إلى جانب توقيع ولي الأمر على التعهد بالالتزام بالشروط والأحكام المعتمدة في سياسات المدرسة.

الاحتفاظ بالحق

ونبهت الوزارة إلى أنه في حال تسجيل الطالب من أصحاب الهمم دون إفصاح ولي الأمر عن حالته، فإنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبًا لمصلحة الطالب، سواء بقبوله أو تحويله إلى مركز متخصص، وذلك بناءً على نتائج التقييم المعتمد.

التعليم الدامج

وتأتي هذه الاشتراطات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ترسيخ مبادئ التعليم الدامج، وضمان تقديم خدمات تعليمية عادلة ومستدامة، تواكب احتياجات الطلبة من أصحاب الهمم، وتدعم دمجهم الفعّال في البيئة المدرسية وفق أفضل الممارسات التربوية.