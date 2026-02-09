"التربية": رفض تسجيل طلبة الأنظمة التعليمية غير المعتمدة ومن هم خارج النطاق السكني المقرر

كشفت وزارة التربية والتعليم عن اشتراطات وضوابط التسجيل في المدارس الحكومية بمختلف إمارات الدولة للعام الأكاديمي المقبل 2026-2027، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وتحقيق الانسجام في المسارات التعليمية منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

وأفادت الوزارة بأن عملية القبول تقتصر على 5 فئات طلابية، تشمل المواطنين، وأبناء المواطنات، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الدبلوماسيين، وأصحاب المراسيم، مع تحديد المتطلبات الخاصة بكل فئة، والتأكيد على ضرورة تقديم الوثائق الرسمية السارية، مثل الهوية الإماراتية أو البطاقات الدبلوماسية، بحسب الحالة، مشددة على عدم قبول الطلبة القادمين من أنظمة تعليمية غير معتمدة، أو من خارج النطاق السكني المقرر.

وأوضحت أن آليات تسجيل الطلبة تسير وفق تصنيفات واضحة تشمل الطلبة المستجدين الملتحقين بالتعليم لأول مرة، إضافة إلى الطلبة المنتقلين من مدارس أو معاهد خاصة داخل الدولة، أو من خارجها، وكذلك من معاهد التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الحكومية، بهدف ضمان العدالة في توزيع المقاعد الدراسية، وتحقيق الاستقرار التعليمي للطلبة بما يتوافق مع السياسات المعتمدة والنطاقات الجغرافية المعمول بها.

نطاق جغرافي

وقالت الوزارة عبر الدليل الارشادي الشامل لتسجيل الطلبة، الذي اطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيله، إن القبول يتم وفق النطاق الجغرافي لمحل سكن الطالب، مع اشتراط تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من خارج الدولة من الجهات المختصة، ومعادلتها حسب الأنظمة المعتمدة، باستثناء بعض الشهادات الصادرة من المدارس الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي وفق ضوابط محددة.

واعتمدت الوزارة إجراءات خاصة لتسجيل طلبة أصحاب الهمم، تبدأ بالتقديم الإلكتروني، يعقبها تقييم تشخيصي في مراكز التعليم الدامج، يتم على أساسه تحديد أهلية الطالب للالتحاق بالمدرسة أو الروضة الحكومية، وحددت المستندات المطلوبة لهذه الفئة، والتي تشمل تقارير طبية ونفسية حديثة، وخططًا تربوية فردية، وتقارير انتقالية، وبطاقة أصحاب الهمم إن وجدت، مع اعتماد نتيجة التقييم طوال العام الأكاديمي دون إعادة تسجيل.

تحديثات جوهرية

وتضمن الدليل تحديثات جوهرية تتعلق بسن القبول في رياض الأطفال والصف الأول، حيث أقرت الوزارة اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من سنة الالتحاق معيارًا موحدًا لاحتساب العمر، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من العام الأكاديمي 2026–2027، ويشمل الطلبة غير المسجلين سابقًا في أي نظام تعليمي. كما أتاح القرار لأولياء الأمور خيار تسجيل أبنائهم المولودين بين 1 سبتمبر و31 ديسمبر 2021 في الروضة الأولى أو الثانية وفق ما يرونه مناسبًا.

وأوضح الدليل أن التسجيل في المدارس الحكومية يشمل الطلبة المستجدين، والمنتقلين من مدارس داخل الدولة أو خارجها، إضافة إلى طلبة المسار المتقدم والمعاهد التطبيقية والتكنولوجية، وذلك وفق ضوابط تضمن سلامة التسلسل الأكاديمي وعدم الإخلال بتدرج المراحل التعليمية.

فئات عمرية معتمدة

وحدد الفئات العمرية المعتمدة للقبول، حيث تشمل الروضة الأولى مواليد عام 2022، والروضة الثانية مواليد عام 2021، فيما يُقبل في الصف الأول الطلبة من مواليد عام 2020، شريطة ألا يقل عمر الطالب عن ست سنوات ولا يتجاوز ثماني سنوات بنهاية ديسمبر 2026.

وفيما يتعلق بمتطلبات التسجيل، أوضح الدليل أن على أولياء الأمور توفير مجموعة من الوثائق الأساسية، تشمل الشهادات الدراسية للعام الأكاديمي السابق، وشهادة الميلاد، وإثبات السكن، والهوية الإماراتية أو ما يعادلها، إلى جانب مستندات إضافية لبعض الفئات، لا سيما طلبة أصحاب الهمم، وفق طبيعة الحالة.

تسجيل حصري

وأشار الوزارة عبر الدليل إلى أن عملية التسجيل تتم حصريًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو من خلال التطبيق الذكي، حيث يقوم ولي الأمر بتعبئة طلب التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة، على أن تقوم المدرسة بمراجعة الطلب خلال ثلاثة أيام عمل، ويتم إشعار ولي الأمر بحالة الطلب، سواء بالقبول المبدئي أو طلب استكمال النواقص أو الرفض، مع التأكيد على أن القبول النهائي مرهون باستيفاء جميع الشروط واجتياز المقابلات المقررة.

فصل مستقل

وخصص الدليل فصلًا مستقلًا لتنظيم التسجيل في المسار المتقدم للحلقة الثانية، موضحًا شروط الترشح، والمستندات المطلوبة، ومعايير القبول الأكاديمي، التي تشمل تحقيق الحد الأدنى من الدرجات في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، واجتياز اختبارات القبول المعتمدة، مع مراعاة توفر الشواغر وأولوية القبول لطلبة النطاق الجغرافي.

عدم الالتزام

وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بتسجيل الطالب خلال الفترة الزمنية المعلنة قد يترتب عليه عدد من التحديات، من أبرزها عدم ضمان توفر شاغر دراسي في مدرسة ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب، أو عدم توفير خدمة النقل المدرسي.

كما يتحمل ولي الأمر في هذه الحالة مسؤولية توفير الكتب المدرسية، ما يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان حصول الطلبة على خدمات تعليمية متكاملة منذ بداية العام الدراسي.

واختتمت الوزارة الدليل بتحديد قنوات التواصل المتاحة أمام أولياء الأمور، والتي تشمل إدارات المدارس ضمن النطاق الجغرافي، والموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ومركز الاتصال، والبريد الإلكتروني، والدعم الفني، وذلك لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التسجيل.