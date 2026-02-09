5 ساعات للدراسة بمدارس دبي الخاصة في رمضان

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن تنظيم جديد لليوم الدراسي في المدارس الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، يقضي بألا تتجاوز مدة الدوام المدرسي خمس ساعات كحد أقصى خلال أيام الأسبوع، مع التأكيد على انتهاء اليوم الدراسي يوم الجمعة في موعد لا يتجاوز الساعة 11:30 صباحاً، بما يضمن إتاحة الفرصة للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية لأداء صلاة الجمعة، وبما ينسجم مع خصوصية الشهر الفضيل.

البيئة التعليمة

وبيّنت الهيئة لـ"الإمارات اليوم" أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرصها على مواءمة البيئة التعليمية مع الأجواء الروحانية لشهر رمضان، وبما يضمن استمرار العملية التعليمية بسلاسة وانتظام، دون إرهاق الطلبة أو الإخلال بالأهداف الأكاديمية، مع مراعاة التغير في نمط الحياة اليومي الناتج عن الصيام.

سقف زمني

وأكدت أن تحديد سقف زمني لليوم الدراسي يهدف إلى تحقيق توازن مدروس بين متطلبات المناهج الدراسية وراحة الطلبة، بما يعزز قدرتهم على التركيز والاستيعاب، ويحافظ على جودة التعلم خلال هذا الشهر الاستثنائي.

الالتزام الصارم

شددت الهيئة على أهمية الالتزام الصارم بإنهاء الدوام المدرسي يوم الجمعة في الموعد المحدد، تأكيدًا على احترام الشعائر الدينية، وتجسيدًا لنهج يراعي البعد الاجتماعي والإنساني المرتبط بشهر رمضان المبارك.

إعفاء الصائمين

وشملت الإرشادات إعفاء الطلبة الصائمين من حصص التربية البدنية خلال ساعات الصيام، حرصًا على سلامتهم الصحية، وتفاديًا لأي إجهاد بدني قد يؤثر على قدرتهم على مواصلة اليوم الدراسي بشكل آمن ومريح.

قنوات التواصل

ودعت الهيئة إدارات المدارس إلى إشراك أولياء الأمور في تحديد مواعيد بدء وانتهاء الدوام المدرسي خلال رمضان، من خلال قنوات التواصل المعتمدة، بما يعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة، ويسهم في تنظيم يوم الطالب بصورة متكاملة تتوافق مع التزاماته الدراسية والأسرية.

نهج متوازي

وتعكس هذه التوجيهات نهجًا متوازنًا يجمع بين متطلبات التعليم واعتبارات الواقع الإنساني، ويؤكد حرص الجهة المنظمة للتعليم الخاص في دبي على توفير بيئة مدرسية مرنة ومنضبطة في آنٍ واحد، تضع مصلحة الطالب في صدارة الأولويات، وتحافظ على انتظام الدراسة وجودة مخرجاتها خلال الشهر الكريم.