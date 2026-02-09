مدارس تُشدد: نسيان ملف المشروع يعرقل التقييم ولا يمكن رصد الدرجة بدونه

شدّدت إدارات عدد من مدارس الحلقة الثانية على أنّ نسيان الطالب ملف المشروع يعرقل عملية التقييم حيث لا يمكن رصد الدرجة بدونه، مؤكدة أهمية التزام الطلبة والطالبات بإحضار ملف المشاريع العلمية ودليل المشروع والأدوات الخاصة به.

أربع مواد دراسية

وأوضحت المدارس في رسائل موجهة لأولياء الأمور والطلبة، اطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن الفصل الدراسي الثاني يعتمد بشكل أساسي على التعلّم والتقييم القائم على المشاريع في 4 مواد دراسية رئيسية، هي: الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، واللغة العربية.

تنمية المهارات

وأوضحت الإدارات المدرسية أن هذا التوجه التربوي يهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي، والعمل الجماعي، والتفكير الإبداعي لدى الطلاب، من خلال تنفيذ مشاريع تعليمية مرتبطة بالواقع، وفق آلية تقييم واضحة ومحددة.

ملف المشروع

وبيّنت المدارس أنه لوحِظ في الفترة الماضية تكرار نسيان بعض الطلاب ملف المشروع والأدوات اللازمة، الأمر الذي يؤثر سلبًا في استكمال عملية التعلّم والتقييم، مشددة على أن ملف الطالب للمشروع يُعد المرجع الرئيس لتقييم المشروع، ولا يمكن رصد الدرجة أو استكمال التقييم في حال عدم توفره خلال حصة المشروع.

أوزان ومعايير

كما أكدت الإدارات أن تقييم المشاريع سيتم وفق الأوزان والمعايير المعتمدة والمبيّنة في دليل التعلّم القائم على المشاريع المرفق، والذي تم تزويد أولياء الأمور به، ويتضمن شرحًا وافيًا لآلية التقييم، ومراحل تنفيذ المشروع، ودور كل من الطالبة وولي الأمر في دعم هذه التجربة التعليمية.

ضرورة الالتزام

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة التزام بناتهم بحصص المشروع، والتأكد من إحضار الدليل والأدوات المطلوبة في الأيام المحددة لكل مادة، إلى جانب حث الطالبات على إنجاز المهام المطلوبة وفق الدور المحدد لكل طالبة داخل فريق المشروع، بما يعزز قيم المسؤولية والانضباط والعمل التعاوني.

ركيزة أساسية

وأكدت الإدارات المدرسية في ختام التعميم الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم" أن التعاون بين المدرسة والأسرة يشكّل ركيزة أساسية لنجاح التعلّم القائم على المشاريع، مشيدة بدور أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية، ومتمنية لطالباتها دوام التوفيق والنجاح.