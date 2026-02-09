طلبة«الـ 3» إلى «الـ 12» يؤدون الاختبارات التكوينية للفصل الثاني اليوم

يؤدي طلبة الصفوف من الثالث حتى الـ12، اليوم، الاختبارات التكوينية الثانية للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري، وتستمر الاختبارات حتى 19 فبراير، وفق الخطة الزمنية المعتمدة للتقويم المستمر، بما ينسجم مع توجهات وزارة التربية والتعليم في قياس نواتج التعلم وتعزيز التحصيل الأكاديمي.

وتأتي الاختبارات ضمن منظومة التقويم المستمر (CA2)، حيث يُعد جزءاً أساسياً من درجات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت إدارات مدارس، في مخاطبات لأولياء الأمور والطلبة، أن الاختبارات ستُعقد خلال الحصص الدراسية، وتحت إشراف معلمي المواد، مع تخصيص زمن محدد لكل اختبار، بما يضمن العدالة والالتزام بالمعايير التربوية المعتمدة.

وأوضحت أن الاختبارات ستكون إما إلكترونية عبر بوابة التعلم الذكي (LMS)، أو ورقية وفق طبيعة المادة ومتطلبات التنفيذ.

وشددت على ضرورة التزام الطلاب الحضور وعدم الغياب خلال فترة الاختبارات، مشيرة إلى أن الاختبار لن يُعاد في حال الغياب دون عذر رسمي معتمد، لما لذلك من أثر مباشر في درجات التقويم المستمر.

ويغطي الاختبار التكويني الثاني جميع الصفوف من الثالث حتى الـ12، بمساراتها المختلفة (العام، والمتقدم، والنخبة)، ويشمل مقررات متنوعة في المواد الأساسية، وفق ما هو معتمد في الخطة الدراسية للفصل الثاني، في إطار قياس نواتج التعلم وتعزيز جودة التقييم بما ينسجم مع الخطة الدراسية المعتمدة.

وأفادت الإدارات، عبر تعميم مدرسي، يرافقه جداول الاختبارات اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن الاختبارات تندرج ضمن البرمجة الزمنية للمنهاج ووفق ما تم إبلاغ الطلبة وأولياء الأمور داخل المدارس، ويقتصر نطاق الأسئلة على ما تمت دراسته خلال الأسبوعين الرابع والخامس، الأمر الذي يهدف إلى مراعاة تسلسل المحتوى الدراسي وضمان عدالة التقييم وعدم تضمين موضوعات لم تُستكمل دراستها داخل الصفوف. ودعت الإدارات الطلبة إلى تنظيم برامج المراجعة والتركيز على الدروس التي تم تناولها فعلياً خلال الفترة المحددة، مع تعزيز فهم المفاهيم الأساسية والتدرب على المهارات التطبيقية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الاختبار ويعكس المستوى الحقيقي لتحصيلهم الدراسي.

وشددت على أهمية متابعة أي تعميمات أو إرشادات لاحقة تصدر لضمان وضوح الصورة الكاملة حول نطاق الاختبارات ومتطلباتها.